21.01.2019 | 17:28

Как только завершились рождественские Святки, наступил Крещенский сочельник. Во всем регионе люди потянулись к водоемам, чтобы, трижды погрузившись в ледяную воду, попросить об искуплении грехов.

С полуночи 19 января несколько часов купание продолжалось на специально подготовленной проруби в Спутнике.

«Купаюсь здесь уже несколько лет подряд. Организация - на уровне, все очень удобно», - рассказал один из первых зашедших в воду.

«Живу не в Спутнике, специально приехал сюда на Крещение, здесь очень хорошо обустроенная иордань, район красивый, купаться одно удовольствие», - продолжил другой.

«Термодом» к этому событию своими силами расчистил подъездные пути, открыл для свободного въезда платную парковку у офиса компании, организовал бесплатное чаепитие.

В Спутнике уже 11 лет подряд организуют купание в Крещенскую ночь. Опыт большой, организаторы знают, что нужно для удобства людей, поэтому территория вокруг проруби светлая, спускаться в воду удобно, а еще есть палатки для переодевания, точки питания и большой костер.

В этот раз с момента освящения проруби в воду вошли несколько сотен человек: мужчины, женщины и дети под присмотром сотрудников МЧС и скорой помощи.

Неподалеку еще одна очередь выстроилась за святой водой. Освященная в эту ночь жидкость считается великой святыней, исцеляющей душу и тело.

«Такая добрая традиция объединяет людей. Хочу отметить заботливое отношение руководства «Термодома» к традициям представителей разных религий, проживающих в микрорайоне Спутник», - сказал протоиерей Антоний Шварев.

Половина зимы минула, но впереди по-прежнему еще много ярких событий. Узнать о них можно из афиши, размещенной на сайте penza-sputnik.ru.