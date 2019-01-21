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Общество | В салоне «РепинЪ» помогут изысканно оформить предметы интерьера

21.01.2019|09:49
Печать

Как правило, вещи, окружающие нас в повседневной жизни, наиболее ценятся, если сочетают в себе функциональность и эстетическую составляющую. Неограненный алмаз представляет собой тусклый камень, но после обработки превращается в сверкающий бриллиант. А женщины использует наряды и косметику, чтобы подчеркнуть свою красоту.

Крупная картина совсем по-другому смотрится в тяжелой раме, чем кусок холста на стене. Фотопортрет в рамке говорит о том, что этот человек дорог и любим. Да и интересному рукоделию требуется особое оформление, чтобы подчеркнуть его необычность.

Акцентировать индивидуальность и неповторимость фотографии, гобелена, произведения искусства, памятного документа или оригинального артефакта поможет оформление в багет. Самые разнообразные варианты вам предложат в салоне «РепинЪ», расположенном в сердце старой Пензы, на улице Московской, 74, в бизнес-центре «Московский». Телефон 76-45-13.

Помимо богатого выбора, клиентов ждет еще один плюс - доступные цены. Пенсионерам, воспитанникам художественных школ и Пензенского художественного училища предоставляются скидки. А готовую работу после оформления по желанию клиента могут доставить ему домой.

Кроме того, в салоне можно приобрести картины пензенских художников разных жанров и стилей: пейзажи, портреты, натюрморты и многие другие.

Салон работает по будним дням с 9:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 15:0. Воскресенье - выходной.

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