21.01.2019 | 19:00

В Пензенском зоопарке прошел праздник у той, что песенки поет да орешки все грызет. Там отметили день помощи белкам.

Знакомство с симпатичным грызуном началось с экзотического представителя этого рода. В природе ими вполне может пообедать леопард. В зоопарке охотник и жертва расположились рядом, но хищнику не достать прохвоста.

«Белка Превоста является одной из самых ярких белок, окрас у нее трехцветный, это черный, белый и рыжий цвет. Они обитают в странах Юго-Восточной Азии, селятся в низменных лесах», - рассказала пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Гагина.

Рядом с хищниками и редкой белкой учащиеся первой гимназии готовили еду белкам обыкновенным: набивали шишки орехами и изюмом. А с собой еще и подарки принесли.

С приготовленной снедью дети вышли на улицу, чтобы угостить животных.

Белки считаются отличным индикатором экологического благополучия. Где их много, там природная среда в норме.