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Общество | В Пензенском зоопарке отметили день помощи белкам

21.01.2019|19:00
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В Пензенском зоопарке прошел праздник у той, что песенки поет да орешки все грызет. Там отметили день помощи белкам.

Знакомство с симпатичным грызуном началось с экзотического представителя этого рода. В природе ими вполне может пообедать леопард. В зоопарке охотник и жертва расположились рядом, но хищнику не достать прохвоста.

«Белка Превоста является одной из самых ярких белок, окрас у нее трехцветный, это черный, белый и рыжий цвет. Они обитают в странах Юго-Восточной Азии, селятся в низменных лесах», - рассказала пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Гагина.

Рядом с хищниками и редкой белкой учащиеся первой гимназии готовили еду белкам обыкновенным: набивали шишки орехами и изюмом. А с собой еще и подарки принесли.

С приготовленной снедью дети вышли на улицу, чтобы угостить животных.

Белки считаются отличным индикатором экологического благополучия. Где их много, там природная среда в норме.

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Гость|21.01.2019 20:10|

У белки нет инфаркта от соседства с кошечкой?

Гость|21.01.2019 20:12|

День помощи белкам... с праздником Олени. Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев P.S. Удаляй быстро, РАБ!!!

Имя: Гость
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