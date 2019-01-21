21.01.2019 | 09:28

Оригинальный способ профилактики инсульта используют пензенские медики. В 200 000 пензенских квартир и домов поступили квитанции на оплату коммунальных услуг за декабрь 2018 года, на обратной стороне которых наглядно изображены первые признаки инсульта и меры профилактики.

Кроме того, информационные листки размещаются в общественном транспорте и на стендах в жилых домах, а баннеры - на остановочных павильонах.

«Вопрос заболеваемости инсультом остается весьма актуальным. Если раньше это заболевание считалось фактором риска для людей старшего возраста, то сейчас 10% всех случаев приходится на молодых людей», - рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пензенской области Ирина Пузракова.

Специалисты рекомендуют простой способ запомнить симптомы инсульта: это тестовое слово «удар». Его точность составляет почти 90%.

У - улыбка: попросите человека улыбнуться.

Д - движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой.

А - артикуляция: попросите назвать имя и фамилию.

Р - решение: если улыбка кривая, лицо перекошено, не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт и надо вызывать скорую помощь.

«Необходимо помнить, что у врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного. Поэтому вовремя вызванная скорая помощь зачастую является залогом благополучного исхода заболевания», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

В следующем месяце аналогичным образом планируется разместить информацию о первых симптомах инфаркта миокарда.