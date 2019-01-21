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Общество | Управляющая компания выплатит 212 275 руб. хозяевам затопленной квартиры

21.01.2019|14:43
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Жители села Богословка отсудили у управляющей компании «Вера» 212 275 рублей за некачественное обслуживание дома.

Квартира сельчан с весны 2018 года неоднократно затапливалась после выпадения осадков в результате ненадлежащего состояния покрытия и ливневой канализации крыши дома. Собственники несколько месяцев проживали в антисанитарных условиях с неисправной электропроводкой. Потом семья переехала на время к родственникам.

Жильцы обратились в суд и потребовали взыскать с ООО УК «Вера» материальный ущерб - 173 051 руб. В эту сумму входили: стоимость материалов и ремонтных работ по восстановлению полов и потолка - 45 421 руб., электропроводки - 7 000, замены поврежденной мебели (тумбы в гостиной, шкафа из спального гарнитура и двери) – 21 000. Также они хотели возместить расходы на оплату услуг представителя - 20 000 руб., компенсировать моральный вред (5 000 каждому члену семьи) и взыскать штраф с организации.

Суд установил, что кровлю жилого дома отремонтировали только после неоднократного залива квартиры.

«ООО УК «Вера», которое ненадлежащим способом выполняло работы (услуги) по комплексному техническому обслуживанию жилого помещения, своевременно не провело работы по обследованию технического состояния крыши и не выполняло текущий ремонт кровли», – сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

В итоге ООО УК «Вера» обязали выплатить 212 275 рублей, в том числе на ремонт квартиры 78 372, на восстановление мебели - 21 145, компенсация морального вреда - 20 000, штраф - 59 758 рублей. В сумму также вошли стоимость досудебной оценки ущерба - 7 000 рублей, судебной товароведческой экспертизы - 6 000, услуг представителя - 20 000 рублей.

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Гость|21.01.2019 15:32|

На Ладожской 144а тоже прорывало трубу на днях, половину подъезда залило. Куда УК и Застройщики смотрят? Дом только приняли.

Гость|21.01.2019 15:36|

Ну вот... "Вера" и "Надежда" уже отметились в этом году.

Ждём новостей про "Любовь"...

Гость|21.01.2019 15:41|

-Нужно идти в представители!

(О.Бендер)

Гость|21.01.2019 15:42|

Это хорошо, но из каких средств будет уплачены эти штраф и компенсация?

Гость|21.01.2019 15:57|

Из твоих же. И твоих соседей.

Имя: Гость
Комментарий:

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