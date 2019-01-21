21.01.2019 | 13:23

В Кузнецком районе начата доследственная проверка в связи с массовой заболеваемостью несовершеннолетних, отдыхавших в оздоровительную смену в санатории «Надежда».

18 и 19 января в межрайонную детскую больницу оттуда привезли шесть человек в возрасте от 11 до 14 лет. Некоторым из них поставили диагноз «острый гастрит», остальным - «острый фарингит». В стационаре до сих пор остаются трое.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, пострадали в общей сложности 44 человека.

Следователи организовали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, полиция - по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты документы на поставленные продукты питания, меню. Работниками Роспотребнадзора произведено изъятие образцов воды, еды, смывов для лабораторного исследования, организовано обследование заболевших и работников санатория», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предстоит установить причины заболевания детей, дать правовую оценку действиям или бездействию работников учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверка проводится и сотрудниками прокуратуры Кузнецкого района, ее ход находится на особом контроле.

В областном управлении Роспотребнадзора уточнили, что уже составлен протокол о приостановлении деятельности ООО «Санаторий «Надежда». Материалы дела направляются в суд.