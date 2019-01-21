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Общество | По факту госпитализации детей из санатория начата прокурорская проверка

21.01.2019|11:23
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Прокуратура Кузнецкого района проводит проверку по факту массовой госпитализации детей, отдыхавших в санатории «Надежда».

18 и 19 января в межрайонную детскую больницу оттуда поступило шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Троих положили с диагнозом «острая вирусная инфекция», еще троих - с острым фарингитом. Сейчас в стационаре остаются три человека.

В настоящее время проверяется соблюдение требований законодательства при организации питания и создании безопасных условий пребывания детей в лечебно-оздоровительной организации.

«В санатории введены карантинные мероприятия. Органами следствия проводится проверка в уголовно-процессуальном порядке, ход которой находится на особом контроле прокуратуры района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, пострадали в общей сложности 44 человека. Составлен протокол о приостановке деятельности ООО «Санаторий «Надежда». Материалы дела направляются в суд.

Специалисты обследуют заболевших и тех, кто с ними контактировал, а также работников пищеблока. В санатории отобран материал для лабораторного исследования: суточная проба, исходные продукты, пробы питьевой воды, смывы, дезсредства. Основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи.

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