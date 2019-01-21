21.01.2019 | 10:43

В Нижнеломовском районе в 2018 году заявились на прерывание беременности 50 женщин. С ними поработали специалисты, и около 20 изменили решение. Эти цифры озвучил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов Пензенской области в понедельник, 21 января.

«Ситуация улучшилась, а значит, жизнь будет теплиться, развиваться в районе», - отметил он.

По его словам, государство выделяет большие деньги на программы поддержки материнства и детства в надежде, что это будет стимулировать рождаемость.

«У нас большое поле деятельности по работе с мамами. Каждая женщина, решившая прервать беременность, должна пройти комиссию, в которой состоят глава района, зам по социальным вопросам, главный врач, психолог. Нужно делать все, чтобы она оставила ребенка. За каждого нужно биться, чтобы он родился. Не обманывать мам, а убеждать, чтобы оставили, и потом помощь оказывать и сопровождать, иначе вам потом никогда не поверят», - рекомендовал Иван Белозерцев.

Губернатор предупредил: если он узнает, что глава района проигнорировал решение женщины прервать беременность и не провел с ней комиссионно работу, он будет уволен.

«Заявление на стол - и свободен. Не обращайся, не звони, просто молча: заявление на стол - и свободен», - дважды повторил Иван Белозерцев.

Он поставил главам районов задачу выйти на 50-процентный показатель отказов женщин от аборта.