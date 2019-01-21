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Общество | Не обсудивших с женщинами аборт глав районов будут увольнять

21.01.2019|10:43
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В Нижнеломовском районе в 2018 году заявились на прерывание беременности 50 женщин. С ними поработали специалисты, и около 20 изменили решение. Эти цифры озвучил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов Пензенской области в понедельник, 21 января.

«Ситуация улучшилась, а значит, жизнь будет теплиться, развиваться в районе», - отметил он.

По его словам, государство выделяет большие деньги на программы поддержки материнства и детства в надежде, что это будет стимулировать рождаемость.

«У нас большое поле деятельности по работе с мамами. Каждая женщина, решившая прервать беременность, должна пройти комиссию, в которой состоят глава района, зам по социальным вопросам, главный врач, психолог. Нужно делать все, чтобы она оставила ребенка. За каждого нужно биться, чтобы он родился. Не обманывать мам, а убеждать, чтобы оставили, и потом помощь оказывать и сопровождать, иначе вам потом никогда не поверят», - рекомендовал Иван Белозерцев.

Губернатор предупредил: если он узнает, что глава района проигнорировал решение женщины прервать беременность и не провел с ней комиссионно работу, он будет уволен.

«Заявление на стол - и свободен. Не обращайся, не звони, просто молча: заявление на стол - и свободен», - дважды повторил Иван Белозерцев.

Он поставил главам районов задачу выйти на 50-процентный показатель отказов женщин от аборта.

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Гость|21.01.2019 10:58|

вот к чему приводит общение с жрецами РПЦ.

Какое ваше собачье дело? Женщина сама решит.

Если хотите помочь - сделайте региональные детские пособия тысяч по 10 рублей.

НЕ можете сделать - лучше помолчите!

Гость|21.01.2019 11:01|

смешно. Врачебная тайна - это не для нас? комиссию пройти, они там в думе не хотят ничего пройти? не помешало бы точно с такими проектами.

Гость|21.01.2019 11:02|

ФЗ 323 ст.13 соблюдение врачебной тайны. И кто же доложит главе о конкретной женщине решившейся на аборт?

Гость|21.01.2019 11:03|

Рожать ребенка-непозволительная роскошь. Рабство в саду, потом в школе, потом в универе. И это при наличии ипотеки на 20 лет с зарплатой 15 тыс

Гость|21.01.2019 11:07|

Им бы понедельники взять и отменить.Дождались понедельника. Идеи повалили.

Гость|21.01.2019 11:08|

Сначала пособия нужно сделать как в "загнивающей " европе , потом о чем -то говорить.

Гость|21.01.2019 11:13|

В россии рожать себя не уважать. Зарплата 15 тысяч из них 3 тысячи на проезд, 6тысяч на коммуналку, 900 рублей на воду ключ здоровья, 3 тысячи на питание ребёнка в школьной столовой, ну что скажут на это чинуши? Я не посчитал питание и одежду ещё. Вопрос на что кормить если появиться второй ребёнок. Все расходы взяты с своей семьи. К тому же нестабильная социальная обстановка в Рашке

Гость|21.01.2019 11:14|

penzainform.ru писал(a):

аждая женщина, решившая прервать беременность, должна пройти комиссию
это по каким таким законам она что-то "должна" ?

Гость|21.01.2019 11:19|

чиновникам надо смотреть ни в спальни к народу, а вообще задуматься почему происходит так.

Гость|21.01.2019 11:21|

Сколько погибло детей в торговом центре Зимняяя вишня вот вам и ответ.

Гость|21.01.2019 11:32|

Срочно вызывайте комиссию из Москвы

Гость|21.01.2019 11:39|

Иван Александрович, а вы эту "гениальную" мысль в объектив видеокамеры (той самой видеокамеры, установленной в Вашем кабинете, через которую Вы за ходом строительства проблемных домов наблюдаете) высмотрели?

Гость|21.01.2019 11:39|

Комиссионно будут проверять, беременна женщина или нет? Губер жжёт!

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