21.01.2019 | 12:50

В понедельник, 21 января, на видеоконференции под председательством губернатора Ивана Белозерцева глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отчитался о работе по регулированию транспортного сообщения в Заре.

По его словам, сейчас в микрорайон заезжает транспорт, следующий по двум маршрутам: № 25 (пос. Нефтяник - Центральный рынок - пос. Нефтяник) и № 40 (стадион «Пенза» - пос. Нефтяник).

«На данный момент количество автобусов малой вместимости 25-го маршрута увеличено с 22 до 26 единиц. Интервал движения между транспортом в час пик сокращен до 3-4 минут», - уточнил Виктор Кувайцев.

Маршрутки № 40 возят пассажиров через городскую больницу № 6, дворец спорта «Буртасы» и поселок ЗИФ.

«По просьбам многодетных семей мы его продлили до Заводского района, сейчас маршрут охватывает основные социально значимые объекты», - привела пресс-служба городской администрации слова мэра.

Микроавтобусы начали обслуживать пассажиров по маршруту № 40 с 16 апреля 2018 года. 1 октября схема движения изменилась в первый раз, 27 декабря - во второй.