21.01.2019 | 09:52

В воскресенье, 20 января, губернатор Иван Белозерцев пообщался с юными болельщиками хоккейной команды «Дизель». В этот день пензенцы играли с тольяттинской «Ладой» на льду СЗК «Дизель-Арена».

Глава региона поделился со своими подписчиками в Instagram снимком с трибуны. На нем запечатлено, как мальчик делает селфи с губернатором.

«Современное поколение легко может фиксировать каждый день своей жизни и любое событие. И это неплохо. У нас такой возможности не было, фотоаппарат был редкостью и большой ценностью, тем более в деревне», - написал Иван Белозерцев, родившийся в селе Бараново Орловской области.

Он вспомнил, каким сложным был процесс проявки и печати снимков: «Темная комната, химреактивы в специальных ванночках, а потом на веревку прищепками!»

Один из подписчиков губернатора отметил в комментариях, что сама фотография перестает цениться как искусство. Однако, по мнению Ивана Белозерцева, качественная фотография всегда будет искусством.