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Общество | Иван Белозерцев высказал свое мнение о селфи

21.01.2019|09:52
Печать

В воскресенье, 20 января, губернатор Иван Белозерцев пообщался с юными болельщиками хоккейной команды «Дизель». В этот день пензенцы играли с тольяттинской «Ладой» на льду СЗК «Дизель-Арена».

Глава региона поделился со своими подписчиками в Instagram снимком с трибуны. На нем запечатлено, как мальчик делает селфи с губернатором.

«Современное поколение легко может фиксировать каждый день своей жизни и любое событие. И это неплохо. У нас такой возможности не было, фотоаппарат был редкостью и большой ценностью, тем более в деревне», - написал Иван Белозерцев, родившийся в селе Бараново Орловской области.

Он вспомнил, каким сложным был процесс проявки и печати снимков: «Темная комната, химреактивы в специальных ванночках, а потом на веревку прищепками!»

Один из подписчиков губернатора отметил в комментариях, что сама фотография перестает цениться как искусство. Однако, по мнению Ивана Белозерцева, качественная фотография всегда будет искусством.

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Гость|21.01.2019 10:09|

Между прочим  признали психическим расстройством!  уже получила название selfies - обессивно-компульсивное расстройство (навязчивые состояния), которое характеризуется постоянным желанием себя фотографировать и выкладывать снимки в социальные сети.

Гость|21.01.2019 10:22|

Самострел - на пацанском языке

Гость|21.01.2019 10:22|

Несмотря на количество телефонов с камерами и собственно фотоаппаратов у людей, количество реальных фотографов не та уж велико. А уж талантливых столько же, сколько и раньше, когда снимали на пластинки или пленку.

Гость|21.01.2019 10:26|

а лузеры из дизеля все равно продули.

Гость|21.01.2019 10:34|

Вот Закон Пензенской области от 30.11.2018 № 3265-ЗПО Статья 1

Внести в Закон Пензенской области от 22 февраля 2007 года № 1226-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации»...

2) приложение 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Сбор валежника гражданами для собственных нужд производится в течение всего года, предельный объем собранного валежника не устанавливается.

Сбор валежника должен осуществляться без рубки лесных насаждений, в том числе без использования рубящего инструмента, пил и сучкорезов (ручных, бензомоторных, электрических).

Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года..

Губернатор Пензенской области

И.А. Белозерцев

г. Пенза

30 ноября 2018 года

№ 3265-ЗПО В ЕАО закон разрешает использовать топоры и ручные пилы при сборе валежника. Почему Пензенские законодатели не подумали о народе. А селфи ? О нём можно поговорить.

Гость|21.01.2019 10:37|

Почему Пензенские законодатели не подумали о народе. 

Складывается такое мнение что всё специально так делается . Чтоб жить было сложнее .

Гость|21.01.2019 11:11|

penzainform.ru писал(a):

«Современное поколение легко может фиксировать каждый день своей жизни и любое событие. И это неплохо. У нас такой возможности не было, фотоаппарат был редкостью и большой ценностью, тем более в деревне», - написал Иван Белозерцев, родившийся в селе Бараново Орловской области.
Цифровых аппаратов тогда не было, а типа Смены и с форматом 6х9 были.

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