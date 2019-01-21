21.01.2019 | 09:36

В понедельник, 21 января, видеоконференцю с главами районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев начал с обсуждения трагедии, случившей накануне. В Грабове утонул 9-летний ребенок.

«Это большая трагедия для родителей в первую очередь и для нас с вами. Представьте каждый, что потеряли сына, дочь, внука, внучку», - предложил губернатор.

Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев рассказал, что подростки пошли играть на каток около школы, затем - на Суру, посмотреть, как плавает рыба (там открытая вода и всегда много рыбаков).

«Потом с моста решили пройти вдоль берега, наступили на лед, он под ними треснул. Старший пытался вытаскивать младшего, оба провалились. Он его бросил, стал кричать о помощи. Рыбаки пытались, вынуть не сумели. Через 30 минут его достали, но было уже поздно», - пояснил Вячеслав Демичев.

Он добавил, что по этому месту за несколько дней до трагедии проводился рейд. «Но рыбаки все равно туда идут, штрафы не помогают», - признал глава районной администрации.

По его словам, там устанавливали аншлаги, однако рыбаки их убирают.

«Трагедия большая, вина наша, мы недосмотрели, не установили постоянно действующий пост там», - заявил Вячеслав Демичев.

Иван Белозерцев поручил провести расследование случившегося. «Детишки пришли в школу заниматься дополнительными занятиями или просто пришли к школе? Какова роль главы сельского поселения, почему, зная, что место проблемное, опасное, данная ситуация случилась? Почему школа не работает с родителям на собраниях? Так мы теряем детей, а потом разводим руками», - констатировал губернатор.

Он призвал не просто устанавливать возле опасных мест таблички «Проход по льду запрещен», а указывать на них, кто здесь погиб.