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Общество | Губернатор потребовал согласовывать с ним установку сотовых вышек

21.01.2019|17:44
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Вышка связи стоит на обычном приусадебном участке, рядом - жилые дома. Пензенцы улицы Мереняшева в шоке. Но за появление конструкции выступила одна соседка - на участке которой и воздвигли металлический объект.

«Она, наверно, решила заработать так: отдала в аренду 2 на 2 участок между баней и сараем», - рассказала жительница ул. Мереняшева Марина Елисеенко.

Люди объясняют, что боятся за свое здоровье. Но есть и другие причины, по которым жители не хотят нежелательного соседства.

«Вон показывают, сейчас везде падают, такие ураганы и все. Если она упадет, то она достанет наш дом», - отметил житель ул. Мереняшева Игорь Елисеенко.

Горожане обошли уже множество инстанций, но пока не сумели добиться исчезновения вышки. О проблеме жителей Мереняшева знают в правительстве.

«Они надеются, что мы примем решение с вами снести эту телевышку», - сообщил начальник управления правительства Пензенской области Николай Гудожников.

За последние месяцы представителям власти неоднократно поступали обращения жителей, которые не хотят видеть такие конструкции рядом со своими домами. Об этом говорили на видеоконференции с участием губернатора Пензенской области.

По словам Ивана Белозерцева, необходимо активнее вести с людьми разъяснительную работу. Но и контроль за тем, кто и где ставит вышки, нужно усилить.

«С главами муниципальных образований сотовые операторы должны согласовывать, независимо, у кого находится на балансе земельный участок: в частной собственности, особенно в государственной, муниципальной собственности. Без моего согласия ни одну вышку не устанавливайте», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор потребовал провести проверки по всем обращениям граждан, и дать людям ответы, могут там стоять вышки или нет.

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Гость|21.01.2019 20:06|

не пить не курить не воровать без МЕНЯ... джентельмен Удачи...

Гость|21.01.2019 20:07|

А губернатора не смущает установка базовых станций сотовых операторов на крышах административных зданий,на крышах магазинов и торговых центров!!!??????????

Гость|21.01.2019 20:12|

Причем проверяльщики обязаны уведомлять проверяемых о проверках. Ну а те не будь дураками снижают мощность сигнала на время проверки. И все чики-чики. Все при делах, только люди страдают.

Гость|21.01.2019 20:14|

С главами...

Согласовывать?

Исчо одна коррупционная составляющая,а потом глядишь,тарифы эти самые сотовые операторы,вверх загнут.

Имя: Гость
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