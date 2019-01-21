21.01.2019 | 10:28

Губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу главы администрации Пензенской района Сергея Козина на видеоконференции с руководителями муниципальных образований в понедельник, 21 января.

Оказалось, что из 65 обращений от местных жителей, поступивших в адрес губернатора в конце ноября на прямой линии, решения в Пензенском районе были приняты только по двум.

«С таким подходом Пензенский район развиваться не будет. Мы вам туда тащим инвестора, вы в славе купаетесь. Есть обращения - думаете, они рассосутся? Они не решатся. У меня душа болит, а вы их на главу сельского поселения сбросили, не выделив ни копейки денег», - возмутился Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание Сергея Козина на то, что другие главы районов ответственно относятся к обращениям граждан и решают их проблемы.

«Козин в должности не удержится с такой работой. Мне надоело в спину толкать. Два обращения!..» - предупредил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил зампреду правительства области Василию Трохину выяснить, почему администрация Пензенского равна халатно работает, а местные депутаты молчат.

«Разберитесь!» - потребовал он.