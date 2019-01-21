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Общество | Губернатор недоволен работой главы администрации Пензенской района

21.01.2019|10:28
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Губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу главы администрации Пензенской района Сергея Козина на видеоконференции с руководителями муниципальных образований в понедельник, 21 января.

Оказалось, что из 65 обращений от местных жителей, поступивших в адрес губернатора в конце ноября на прямой линии, решения в Пензенском районе были приняты только по двум.

«С таким подходом Пензенский район развиваться не будет. Мы вам туда тащим инвестора, вы в славе купаетесь. Есть обращения - думаете, они рассосутся? Они не решатся. У меня душа болит, а вы их на главу сельского поселения сбросили, не выделив ни копейки денег», - возмутился Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание Сергея Козина на то, что другие главы районов ответственно относятся к обращениям граждан и решают их проблемы.

«Козин в должности не удержится с такой работой. Мне надоело в спину толкать. Два обращения!..» - предупредил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил зампреду правительства области Василию Трохину выяснить, почему администрация Пензенского равна халатно работает, а местные депутаты молчат.

«Разберитесь!» - потребовал он.

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Гость|21.01.2019 10:44|

penzainform.ru писал(a):

почему администрация Пензенского равна халатно работает,
ну как так?

Гость|21.01.2019 10:47|

А депутаты всегда молчат . Им так удобно .

Гость|21.01.2019 10:48|

Пензенского равна халатно работает

Поэтому и халатно что из равна.

Равна :) чему равна?

Гость|21.01.2019 10:58|

А главы Сельского Совета работают что ли?Они так же ничего не делают,так как никто с них не спрашивает..Вот так и получают зарплату за то,никто,ничего не делает.

Гость|21.01.2019 11:09|

Гость писал(a):

депутаты всегда молчат . Им так удобно .
Им нужно отбить потраченные деньги за кресло! Поспевают решать только свои дела и дела тех кто их туда пристроил! Всё остальное побоку !

Гость|21.01.2019 11:12|

Депутат это кнопкодав, вся их сущность. Зачем они нужны не понятно.

Гость|21.01.2019 11:14|

Гость писал(a):

Зачем они нужны не понятно.
Решать почти легальным способом дела тех кто их туда пристроил.

Гость|21.01.2019 11:19|

Гость писал(a):

то кузнецк Вас подставляет с койками
Это не Кузнецк, это общая картина сгнившей власти. Это яркий пример того,как оно существует на самом деле,а не на бумагах которые местные ... строчат в Москву. И так происходит не только в здравоохранении, везде и во всём.

Гость|21.01.2019 11:24|

во всех районах такое идет безразличие,никому ничего не надо ,а только все показуха и отчеты раздутые,и мероприятия для галочки только,например в бессоновском районе.такого сумасбродства еще никогда не переживали.все только отбывают рабочее время и администрации ,и депутаты.

Гость|21.01.2019 11:28|

Козин-не рыба, не мясо, отпустите его на все четыре стороны!

Гость|21.01.2019 11:39|

А кого вы предлагаете посадить на освободившиеся ТРОНЫ,ваши предложения?только по существу пожалуйста,или струсите ответить?

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