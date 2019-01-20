20.01.2019 | 15:32

В Пензе осужденные, отбывающие срок в исправительной колонии общего режима № 7, которая располагается на проспекте Победы, будут изготавливать металлоконструкции для Зареченского завода ЖБИ.

В колонии планируют делать ворота, двери, урны, скамейки и различные декоративные элементы.

«Осужденные, работающие в цехе металлообработки, готовы выполнить любые виды работ, изготовить разнообразные изделия по эскизам заказчиков с учетом поступающих от них рекомендаций и предложений, в результате чего всегда достигается высокое качество изделий и положительный результат взаимодействия», - пояснил заместитель начальника ИК-7 Дмитрий Бабков.

Кроме того, учреждения УФСИН России по Пензенской области заключили 11 госконтрактов на общую сумму более 9 млн, в рамках которых осужденные будут шить для внутрисистемных нужд уголовно-исполнительной системы (нательное и постельное белье, куртки, костюмы, головные уборы).

На сумму более 50 000 рублей колонии поставят в бюджетные учреждения области молочную и мясную продукцию, яйца, растительное масло и муку, сообщили в пресс-службе УФСИН.