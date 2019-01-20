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Общество | В Пензе осужденные будут изготавливать ворота, урны и скамейки

20.01.2019|15:32
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В Пензе осужденные, отбывающие срок в исправительной колонии общего режима № 7, которая располагается на проспекте Победы, будут изготавливать металлоконструкции для Зареченского завода ЖБИ.

В колонии планируют делать ворота, двери, урны, скамейки и различные декоративные элементы.

«Осужденные, работающие в цехе металлообработки, готовы выполнить любые виды работ, изготовить разнообразные изделия по эскизам заказчиков с учетом поступающих от них рекомендаций и предложений, в результате чего всегда достигается высокое качество изделий и положительный результат взаимодействия», - пояснил заместитель начальника ИК-7 Дмитрий Бабков.

Кроме того, учреждения УФСИН России по Пензенской области заключили 11 госконтрактов на общую сумму более 9 млн, в рамках которых осужденные будут шить для внутрисистемных нужд уголовно-исполнительной системы (нательное и постельное белье, куртки, костюмы, головные уборы).

На сумму более 50 000 рублей колонии поставят в бюджетные учреждения области молочную и мясную продукцию, яйца, растительное масло и муку, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Источник — фото 58.фсин.рф
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Гость|20.01.2019 16:07|

А выкидуху хорошую можно сделать на заказ ?

Гость|20.01.2019 16:24|

Можно. Выдача у забора.

Гость|20.01.2019 16:32|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/vopres

Имя: Гость
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