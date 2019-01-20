В поликлиниках Пензы начался новый этап диспансеризации населения. Медицинские работники напоминают, что в 2019-м должны пройти обследование граждане, чей возраст без остатка делится на 3.
«Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, к которой ты прикреплен. Обратиться либо к участковому терапевту, либо к врачу общей практики, либо в кабинет медицинской профилактики», - сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.
Полная информация о проведении диспансеризации имеется в регистратурах поликлиник города, на интернет-порталах.
«У нас есть специальный кабинет профилактики, где встречает фельдшер, для того чтобы провести анкетирование, опрос, измерение роста, давления, антропометрических данных и сдать анализы. В последующем при получении анализов пациент идет к врачу-терапевту», - пояснила врач общей практики Наталья Столярова.
В случае необходимости гражданам, проходящим плановую диспансеризацию, назначается углубленное обследование. Медицинские работники говорят, чтобы узнать, все ли в порядке со здоровьем, не потребуется много времени. Достаточно одного-двух визитов.
Такие меры сегодня являются важнейшим методом профилактики и ранней диагностики заболеваний, в том числе и приводящих к летальному исходу. Для тех, кто проводит много времени на работе, в поликлиниках города организована специальная акция «Здоровая суббота». Благодаря ей диспансеризацию можно пройти и в выходной день.
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