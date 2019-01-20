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Общество | В Пензе диспансеризацию можно пройти в рамках акции «Здоровая суббота»

20.01.2019|14:43
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В поликлиниках Пензы начался новый этап диспансеризации населения. Медицинские работники напоминают, что в 2019-м должны пройти обследование граждане, чей возраст без остатка делится на 3.

«Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, к которой ты прикреплен. Обратиться либо к участковому терапевту, либо к врачу общей практики, либо в кабинет медицинской профилактики», - сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Полная информация о проведении диспансеризации имеется в регистратурах поликлиник города, на интернет-порталах.

«У нас есть специальный кабинет профилактики, где встречает фельдшер, для того чтобы провести анкетирование, опрос, измерение роста, давления, антропометрических данных и сдать анализы. В последующем при получении анализов пациент идет к врачу-терапевту», - пояснила врач общей практики Наталья Столярова.

В случае необходимости гражданам, проходящим плановую диспансеризацию, назначается углубленное обследование. Медицинские работники говорят, чтобы узнать, все ли в порядке со здоровьем, не потребуется много времени. Достаточно одного-двух визитов.

Такие меры сегодня являются важнейшим методом профилактики и ранней диагностики заболеваний, в том числе и приводящих к летальному исходу. Для тех, кто проводит много времени на работе, в поликлиниках города организована специальная акция «Здоровая суббота». Благодаря ей диспансеризацию можно пройти и в выходной день.

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Гость|20.01.2019 16:30|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/vopres

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