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Общество | С 21 января в Пензе приступят к ремонту дорог

20.01.2019|15:56
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С понедельника, 21 января, в Пензе начнется ямочный ремонт дорог. Соответствующее распоряжение отдал мэр Виктор Кувайцев.

20 января по время объезда города он обратил внимание на разрушение дорожного полотна на путепроводах на улицах Измайлова, Толстого, Гагарина и поручил директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину подготовить кохер Hydrog KA 4400 к работе.

Параллельно нужно составлять ведомость участков дорог, требующих ремонта.

«Не нужно дожидаться весны, при благоприятных погодных условиях уже сейчас следует заняться устранением аварийных разрушений дорожного полотна при помощи специального оборудования», - заявил Виктор Кувайцев.

Кохер применяется для ремонта дорог с использованием литого асфальта при низких температурах. В 2017-м МУП «Пензадормост» приобрел его в лизинг на два года за счет собственных средств. Емкость термоса-бункера - 4 400 литров (около 10 тонн), используя один замес, можно провести ремонт на площади примерно 70 квадратных метров.

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Гость|20.01.2019 16:09|

Вот это поворот. Наледь на дорогах,а они уже ямы лотать.

Гость|20.01.2019 16:14|

Гость писал(a):

Вот это поворот. Наледь на дорогах,а они уже ямы лотать.

Ледяное покрытие поле ремонта продлит срок службы.)))

Гость|20.01.2019 16:21|

А под сугробами то ямы как разглядели?! А ремонтировать чем-водичкой залить яму и заморозить ?))

Гость|20.01.2019 16:22|

вот вам кохер Hydrog KA 4400 ёпта

Гость|20.01.2019 16:23|

А как же гарантия на ремонт дорог?! Привлекать подрядчиков исправлять брак в работе будут?! Или простят власти?!

Гость|20.01.2019 16:24|

А ручки чешутся,пора пилить.

Гость|20.01.2019 16:29|

самое время!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость|20.01.2019 16:34|

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Гость|20.01.2019 16:37|

пора товарищи! летом надо ехать им на юга. сейчас самое время УРВАТЬ

Гость|20.01.2019 16:41|

Поручик лучший в мире да что там в мире в. России!;!!! Как ты противен!!!!!

Гость|20.01.2019 17:01|

penzainform.ru писал(a):

кохер
да какого хе ра он еще не работает

Имя: Гость
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