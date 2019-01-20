20.01.2019 | 15:56

С понедельника, 21 января, в Пензе начнется ямочный ремонт дорог. Соответствующее распоряжение отдал мэр Виктор Кувайцев.

20 января по время объезда города он обратил внимание на разрушение дорожного полотна на путепроводах на улицах Измайлова, Толстого, Гагарина и поручил директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину подготовить кохер Hydrog KA 4400 к работе.

Параллельно нужно составлять ведомость участков дорог, требующих ремонта.

«Не нужно дожидаться весны, при благоприятных погодных условиях уже сейчас следует заняться устранением аварийных разрушений дорожного полотна при помощи специального оборудования», - заявил Виктор Кувайцев.

Кохер применяется для ремонта дорог с использованием литого асфальта при низких температурах. В 2017-м МУП «Пензадормост» приобрел его в лизинг на два года за счет собственных средств. Емкость термоса-бункера - 4 400 литров (около 10 тонн), используя один замес, можно провести ремонт на площади примерно 70 квадратных метров.