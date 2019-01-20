20.01.2019 | 11:56

Ленинский районный суд заочно взыскал с ООО «Панорама Тур» (торговая марка «Натали Турс») более 500 000 рублей в пользу обманутой пензячки, планировавшей поездку в Испанию.

Горожанка купила путевку на четырех человек и собиралась отдохнуть в европейской стране с 1 по 11 июля 2018 года. В стоимость - 357 500 рублей - входили авиаперелет, размещение, питание, медстраховка.

4 июля туроператор опубликовал у себя на сайте объявление о приостановке продажи туров до 30 сентября и аннулировании всех приобретенных. Вылеты были отменены.

«Таким образом, ответчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, не выполнив взятые на себя обязательства. Претензия истца в ООО «Панорама Тур» была оставлена без ответа», - сообщили в пресс-службе суда.

В пользу женщины взыскана стоимость путевки, а также 2 000 рублей (компенсация морального вреда), 164 896 рублей 52 копейки (штраф) и 15 000 рублей (расходы на услуги представителя).

«Заочное решение не вступило в законную силу», - добавили в суде.