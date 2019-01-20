20.01.2019 | 10:25

Вечером в субботу, 19 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, как ведется вывоз снега во вторую смену - коммунальщики работают в усиленном режиме, и днем и ночью.

«Чтобы убрать и вывезти весь снег, такими темпами нужно работать не одни сутки. Проезжее состояние за эти дни мы обеспечили, теперь необходимо довести дороги до нормативной ширины и сосредоточиться на пешеходных зонах», – обозначил цель Виктор Кувайцев.

Мэр обратил внимание коммунальщиков, что в некоторых местах тротуары после расчистки дорог оказались завалены снегом: на улице Суворова, Кольцова, Свободы, Гагарина, на проспекте Строителей, в районе 13-й гимназии, на Шуисте, в Согласии.

Как сообщили в администрации, в ночь на 20 января 50 самосвалов и 14 погрузчиков вывозили снег с улиц Кирова, Терновского, Маршала Крылова, Попова, Бородина, Бакунина, путепровода на улице Толстого, Сурского моста. Также его с помощью роторной машины убирали на Ленинградской, 40 лет Октября, Попова и в 3-м проезде Бурмистрова.

На проспекте Победы, улицах Суворова, Дзержинского, Пушкина, Нейтральной и Луначарского коммунальщики работали на грейдере, чтобы ликвидировать наледь.