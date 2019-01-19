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Общество | Во время «Лыжни России» в Пензе изменится схема движения транспорта

19.01.2019|10:16
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9 февраля в Пензе пройдут соревнования XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

По традиции забег пройдет на стадионе «Снежинка». В связи с этим администрация Пензы утвердила временную схему организации дорожного движения.

«9 февраля предусмотрено временное ограничение стоянки автотранспортных средств по улице Виражной, на участке от дома № 42 на Виражной до поворота на автостоянку стадиона «Снежинка (по четной и нечетной сторонам), с 8:00 до 15:00», - сообщили в пресс-службе мэрии.

«Лыжня России - 2018» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны. В прошлом году массовая лыжная гонка состоялась Пензе 10 февраля. В спортивном празднике участвовали около 3 500 человек – и профессионалы, и любители. Возраст лыжников варьировался от 2 до 82 лет.

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Гость|19.01.2019 11:14|

А с какого хрена? Пусть в объезд едут.

Гость|19.01.2019 11:26|

Снега мало им? В Заре катайтесь развивайте район.

Гость|19.01.2019 11:42|

Не надо в Зарю..У себя катайся нашелся умник.в Заре и без тебя есть кому кататься.и плюс ещё каток который ещё не видел даже в центре.. Так что у себя,у себя умник

Имя: Гость
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