19.01.2019 | 10:16

9 февраля в Пензе пройдут соревнования XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

По традиции забег пройдет на стадионе «Снежинка». В связи с этим администрация Пензы утвердила временную схему организации дорожного движения.

«9 февраля предусмотрено временное ограничение стоянки автотранспортных средств по улице Виражной, на участке от дома № 42 на Виражной до поворота на автостоянку стадиона «Снежинка (по четной и нечетной сторонам), с 8:00 до 15:00», - сообщили в пресс-службе мэрии.

«Лыжня России - 2018» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны. В прошлом году массовая лыжная гонка состоялась Пензе 10 февраля. В спортивном празднике участвовали около 3 500 человек – и профессионалы, и любители. Возраст лыжников варьировался от 2 до 82 лет.