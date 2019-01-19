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Общество | В Пензе Vulkan будет плавить снег круглосуточно

19.01.2019|11:04
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Утром в субботу, 19 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать круглосуточную работу снегоплавильной установки Vulcan. Такой график позволит не только более оперативно ликвидировать снег, но и сэкономить на транспорте, задействованном на вывозе.

Ночью на улицах города работали 107 единиц техники МУП «Пензадормост». За минувшие сутки вывезено 9 560 кубометров снега. 19 января на линию вышли 100 спецмашин муниципального предприятия и 9 единиц техники, привлеченной у частных организаций.

Глава администрации Виктор Кувайцев порекомендовал в выходные дни воспользоваться тем, что транспорта на дорогах будет значительно меньше, чем в будни, и приложить максимум усилий не только ночью, но и в светлое время суток. Необходимо продолжать очистку и обработку дорог противогололедными материалами, а также приводить в порядок тротуары.

«Также градоначальник обратил внимание на то, что некоторые городские парковки засыпаны снегом и находятся в неудовлетворительном состоянии. Он поручил поставить перед собственниками стоянок короткие сроки для очистки и вывоза снега», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|19.01.2019 11:49|

Стоимость 24ч. работы этого агрегата эквивалентна,по деньгам, труду 250 среднеазиатских дворников по 700р.\сутки.В Саратове,в свое время, закупили три таких плавильных станции.Отказались от использования.

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