Почти 40 лет не стоял на коньках глава администрации Каменского района. Возможно, что и дальше бы не катался, если бы не открытие отремонтированной хоккейной «коробки».
«Последний раз в 80-м году, а вот теперь вновь», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.
Спортивная площадка на улице Баумана в Каменке появилась в 70-е годы прошлого столетия и к XXI веку пришла в запустение. Отсутствовали бортики, асфальтного покрытия не было, нормального освещения - тоже. Теперь есть все.
«Безумно рад, что поставили нам «коробку», отличная «коробка», долго ждали», - рассказал хоккеист.
На площадке занимаются спортсмены из клуба «Вымпел». В свободное от тренировок время катаются все желающие. Матчем открытия стала дружеская встреча взрослых любителей хоккея с юными.
Ребятам из «Вымпела» вручили спортивный инвентарь и снегоуборочную машину.