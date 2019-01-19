19.01.2019 | 17:56

Почти 40 лет не стоял на коньках глава администрации Каменского района. Возможно, что и дальше бы не катался, если бы не открытие отремонтированной хоккейной «коробки».

«Последний раз в 80-м году, а вот теперь вновь», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Спортивная площадка на улице Баумана в Каменке появилась в 70-е годы прошлого столетия и к XXI веку пришла в запустение. Отсутствовали бортики, асфальтного покрытия не было, нормального освещения - тоже. Теперь есть все.

«Безумно рад, что поставили нам «коробку», отличная «коробка», долго ждали», - рассказал хоккеист.

На площадке занимаются спортсмены из клуба «Вымпел». В свободное от тренировок время катаются все желающие. Матчем открытия стала дружеская встреча взрослых любителей хоккея с юными.

Ребятам из «Вымпела» вручили спортивный инвентарь и снегоуборочную машину.