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Общество | У стен Спасского собора состоялся чин великого водосвятия

19.01.2019|15:46
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В субботу, 19 января, у стен Спасского кафедрального собора состоялся чин великого освящения воды в честь праздника Крещения Господня.

«Впервые за сто лет крещенское освящение воды происходит здесь, у Спасского кафедрального собора. Надеюсь, это станет не просто новой традицией, но и залогом того, что в скором времени строительство будет закончено и все основные христианские торжества в Пензе будут проходить именно здесь, в новом храме», - отметил митрополит.

Губернатор Иван Белозерцев подтвердил: «Нет сомнений, что в следующем году мы с вами будем стоять уже внутри прекрасного нового собора. Вклад в это важное дело вносит каждый, кто, имея даже небольшую возможность, жертвует на храм».

По словам губернатора, планируется, что не позднее осени 2019 года все работы будут закончены. На открытие собора пригласят Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Губернатор поздравил верующих с великим праздником, пожелав им здоровья, счастья и благополучия», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото: Pnzreg.ru
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Гость|19.01.2019 17:48|

Ой, мама! Роди меня обратно...

Имя: Гость
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