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Общество | Сотни пензенцев набрали крещенской воды на Соборной площади

19.01.2019|16:13
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Впервые за последние сто лет на Соборной площади города Пензы правящий архиерей провел водосвятный молебен в честь праздника Крещения Господня. Для этого там построили специальный помост, на котором установили купель и емкости, наполненные водой. Над ними с крестом в руках владыка произносил слова особой молитвы.

Считается, что именно крещенская вода обладает особой силой и долго не портится, может храниться годами. Лучше поставить ее за иконы, вдали от прямых солнечных лучей.

«Не просто эта вода святая, потому что священник опускает в нее крест. Она святая, потому что мы вместе с вами молились о ее освящении. Молитва каждого из нас, воздыхание каждого из нас освящают эту воду. Мне хотелось бы, чтобы вы, набрав этой святой воды, относились к ней как к великой святыне», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

Общая молитва объединила на Соборной площади сотни пензенцев вне зависимости от возраста и занимаемых должностей.

«Я поздравляю вас с праздником, искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия, и чтобы Господь Бог помогал нам в нашей жизни, в нашей работе, в нашей деятельности», - поздравил горожан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

К помосту, с которого после окончания молебна волонтеры начали раздавать святую воду, выстроилась длинная очередь.

«Главное - вера. Верим, крестимся, пьем водичку, в чай добавляем немножко, умываемся. Ребенка (у меня внук) тоже умываю, водичку даю попить», - рассказала горожанка.

«Тут даже голуби летали, когда освящал владыка Серафим. Голуби летали - это святой дух снизошел на эту землю, на эту воду. Я взяла, налила», - добавила женщина.

Раздача освященной крещенской воды на площади у строящегося Спасского кафедрального собора продолжалась до вечера. Ее хватило всем желающим.

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