Во время объезда города недовольство Виктора Кувайцева вызвало состояние бывшего общежития по адресу: улица Беляева, 41.
С крыши свисали ледяные глыбы, во внутреннем дворе не был почищен снег, изоляция теплотрассы была похожа на лохмотья. Теперь на трубах новый материал, сосулек и в помине нет - за несколько дней сделали то, чему месяцами не придавали значения.
«С момента назначения данной эксплуатирующей организации в лице ЖЭМУП № 7 где-то за два месяца данной организацией было начислено за ремонт и содержание около 120 000 рублей жителям. Из них оплачено 12 000 рублей, то есть процент сбора за ремонт содержания составляет всего около 12-13%. Соответственно, обслуживающая организация не имеет даже денежных средств для обслуживания данного дома», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Денис Леонтьев.
Несмотря на это, в мэрии придерживаются мнения, что плохая платежная дисциплина жителей не повод бросать пятиэтажку на произвол и доводить его до критического состояния. Тем более что в том районе уже есть печально известные аварийный дом на Кулибина, 10, и рухнувший на Ударной, 35. Не повторит ли их участь и дом на Беляева, 41, опасаются горожане.
«У нас по ту сторону на третьем этаже два месяца не было воды, между третьим и четвертым вода текла. Думали, опять стена вывалится. Все сделали», - рассказала жительница дома № 41 на ул. Беляева Вера Исаева.
Не снимают ответственности за происходящее в доме и с собственников жилья.
«Беда наша в том, что люди, проживающие в домах, особенно в бывших общежитиях, к своему имуществу относятся таким образом, что оно из дня в день на глазах ухудшается», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Зачастую в таких домах комнаты сдаются, а квартирантам, как правило, нет дела до тех стен, в которых они временно проживают.
Между 3им и 4ым этажами текла вода, сделали.
Да, сделали, только выдолбили дыру в межэтажном перекрытие 40смХ40см!!! Снег во дворе почистили один раз за всю зиму! Больше даже и не пытались! Дом как был в запущении, так и остается! Представители администрации еше бы в подъезд зашли! Состояние лестничного марша как в военные годы!