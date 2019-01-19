19.01.2019 | 16:43

Во время объезда города недовольство Виктора Кувайцева вызвало состояние бывшего общежития по адресу: улица Беляева, 41.

С крыши свисали ледяные глыбы, во внутреннем дворе не был почищен снег, изоляция теплотрассы была похожа на лохмотья. Теперь на трубах новый материал, сосулек и в помине нет - за несколько дней сделали то, чему месяцами не придавали значения.

«С момента назначения данной эксплуатирующей организации в лице ЖЭМУП № 7 где-то за два месяца данной организацией было начислено за ремонт и содержание около 120 000 рублей жителям. Из них оплачено 12 000 рублей, то есть процент сбора за ремонт содержания составляет всего около 12-13%. Соответственно, обслуживающая организация не имеет даже денежных средств для обслуживания данного дома», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Денис Леонтьев.

Несмотря на это, в мэрии придерживаются мнения, что плохая платежная дисциплина жителей не повод бросать пятиэтажку на произвол и доводить его до критического состояния. Тем более что в том районе уже есть печально известные аварийный дом на Кулибина, 10, и рухнувший на Ударной, 35. Не повторит ли их участь и дом на Беляева, 41, опасаются горожане.

«У нас по ту сторону на третьем этаже два месяца не было воды, между третьим и четвертым вода текла. Думали, опять стена вывалится. Все сделали», - рассказала жительница дома № 41 на ул. Беляева Вера Исаева.

Не снимают ответственности за происходящее в доме и с собственников жилья.

«Беда наша в том, что люди, проживающие в домах, особенно в бывших общежитиях, к своему имуществу относятся таким образом, что оно из дня в день на глазах ухудшается», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Зачастую в таких домах комнаты сдаются, а квартирантам, как правило, нет дела до тех стен, в которых они временно проживают.