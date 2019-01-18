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Общество | Виктор Кувайцев обозначил сроки устранения последствий снегопада

18.01.2019|08:30
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В Пензе планируют справиться с последствиями снегопада, обрушившегося на город 16 января, в течение трех дней. Такую задачу поставил подчиненным мэр Виктор Кувайцев.

В четверг, 17 января, на дорогах трудились более 100 машин МУП «Пензадормост», а также два самосвала и погрузчик частного предприятия.

«Продолжаем работу. Мы знаем наши проблемные участки, на магистралях еще остается «накат», на некоторых участках проезжая часть сужена. В течение двух-трех дней надо полностью доработать и окончательно убрать последствия снегопада», - распорядился Виктор Кувайцев.

Как сообщили в администрации, в ночь на 18 января на дороги вышли 99 спецмашин.

Мэр отметил, что предстоит много работы по вывозу снега и ручной уборке пешеходных переходов. При этом на особый контроль он поручил взять территории учреждений социальной сферы.

«Местами дети не могут перейти дорогу из-за снежных валов», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

17 января чиновники в Пензе вышли на уборку снега - соответствующее поручение им дал накануне губернатор. Расчисткой улиц занимались как рядовые сотрудники различных ведомств, так и руководители, в том числе министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин, начальник областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, министр здравоохранения Владимир Стрючков и др.

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Гость|18.01.2019 09:06|

верим,знаем, ЗНАЮЩИЙ ЗНАЕТ,ПОНИМАЮЩИЙ ПОЙМЁТ....

Гость|18.01.2019 09:09|

99 машин? их никогда в дормосте не было!!!

Гость|18.01.2019 09:10|

Планировать не значит сделать!

Гость|18.01.2019 09:11|

|18.01.2019 09:09|

99 машин? их никогда в дормосте не было!!!

98 машин с твоей 99

Гость|18.01.2019 09:19|

Что значит на некоторых? На всех!!! Проспекты во льду, пешеходные переходы завалины снегом и вокруг пешеходных переходов сугробы. Пешеходы как партизаны выпрыгивают из-за этих сугробов на дороги. Не потому что они такие плохие, а потому что иначе до перехода не добраться.

Гость|18.01.2019 09:29|

Необходимо срочно вносить изменения в регламент, который в настоящее время не разрешает вести работы по очистке во время снегопада

Гость|18.01.2019 09:39|

Сейчас бы устанавливать сроки устранения через 2 дня после снегопада. Уже сами лопатами расчистили, спасибо.

Гость|18.01.2019 09:41|

кстати а где Юрец кто знает?

Имя: Гость
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