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Общество | В Пензе прокуроры нашли нарушения в оружейном магазине

18.01.2019|12:00
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В Первомайском районе г. Пензы прокуратура проверила магазин «Охотник» и частную охранную организацию «Спутник-2001» и нашла нарушения законодательства об обороте оружия.

В магазине оружие неправильно хранили. «Количество находящихся в оружейной комнате шкафов с оружием не соответствует описи, на момент проведения проверки витрина с оружием в торговом зале магазина не была опечатана», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В частной охранной организации прокуроры выяснили, что хранящееся в сейфе оружие находится в загрязненном состоянии.

В адрес директоров «Охотника» и «Спутника-2001» с целью устранения выявленных нарушений внесены представления.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

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