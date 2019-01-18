18.01.2019 | 18:11

Святочные гадания организовали в Пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению. Вместе со специалистами учреждения участники мероприятия вспомнили традиции, обычаи, приметы - все, что связано с праздником.

«Когда были маленькие, были частные дома, мы валенки кидали - куда нос повернется, там будет кавалер или муж найдется. Дома свечи ставили, тоже гадали», - рассказала жительница г. Пензы Надежда Зуева.

В комплексном центре говорят: представители старшего поколения всегда с удовольствием посещают такие посиделки, ведь в кругу единомышленников они не чувствуют себя одинокими. На этот раз подопечные учреждения социальной помощи совершили небольшой экскурс в историю и, конечно, погадали.

Досуговые и культурно-массовые мероприятия являются одним из основных направлений работы комплексного центра срочной социальной помощи населению.