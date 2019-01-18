18.01.2019 | 13:49

На крупную сумму оштрафован руководитель пензенского предприятия и само юридическое лицо за нарушение антикоррупционного законодательства, выявленное прокуратурой Первомайского района Пензы.

В 2017 году в ООО «Комстройсервис» на должность юриста был принята сотрудница, до декабря 2016-го трудившаяся в службе приставов-исполнителей.

Согласно закону, генеральный директор ООО «Комстройсервис», приняв на работу бывшую государственную служащую, должен был в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора сообщить об этом на предыдущее место ее службы. Однако он этого не сделал.

По результатам проверки прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. В итоге мировой судья оштрафовал директора «Комстройсервиса» на 20 тысяч рублей, юридическое лицо - на 100 тысяч рублей.

«Директору внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.