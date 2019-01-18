18.01.2019 | 09:15

В единую дежурную диспетчерскую службу Пензы от горожан поступает много нареканий на работу управляющих компаний и ТСЖ по благоустройству дворов. Об этом шла речь на совещании по ликвидации последствий снегопада, состоявшемся в мэрии в четверг, 17 января.

Специалисты управления ЖКХ вместе с экспертами Госжилстройтехинспекции обошли порядка 350 адресов, фиксируя нарушения и выдавая предписания. Основное внимание уделялось микрорайону Север, Заводскому району, центральной части Пензы. Аналогичную работу проводили главы администраций районов и их заместители.

Плохую организацию работы проверяющие отметили в ООО «МУП Первомайского района» (ул. Красная, 7), управляющих компаниях «Союз» (ул. Мира, 72), «Вера» (ул. Пацаева, 3, 5), «Уютный дом» (ул. Калинина, 99), АО «Жилфонд» (ул. К. Цеткин, 23, ул. Толстого, 4, 6), ООО «Железнодорожная» (ул. Луначарского, 51), «Городская сервисная компания» (ул. Луначарского, 53), УО «Лев» (ул. Луначарского, 43).

Сложности с уборкой дворов имеются также у ряда ТСЖ. Как правило, они нанимают технику частных организаций, но на время ликвидации последствий снегопада машины заняты на других участках.

Кроме того, провести полноценную механизированную очистку дворов мешает автотранспорт. Там, где владельцы машин откликаются на просьбы убрать авто на время уборки, состояние дворов удовлетворительное.

Аналогичная ситуация сложилась на дорогах города. Так, на улице Лермонтова установлены знаки, запрещающие стоянку в ночное время, однако транспорт там стоит. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил эвакуировать машины, как это делается на Привокзальной площади.

Ранее прокуратура назвала управляющие компании, недобросовестно выполняющие обязанности по очистке кровель домов от снега и сосулек.