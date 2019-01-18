18.01.2019 | 16:59

В 2019 году в Спутнике появятся три новых детских сада. Два из них откроются в «Радужных дворах», еще один – в пятом квартале, напротив ЖК «Лазурный».

Согласно проекту все три садика распахнут свои двери уже этой осенью. Чтобы успеть в срок, строители работают в две смены - с 8:00 до 0:00.

В детсаду № 1 в «Радужных дворах» ведется кирпичная кладка стен третьего этажа, выполнено остекление первого этажа.

Готовность второго сада выше. Здесь полностью завершены кладка стен и остекление, строители приступили к отделке помещений: стяжке полов и штукатурке стен. Параллельно ведутся сантехнические работы, разводка электрики, устройство отопительной системы. На 100% выполнена теплотрасса, сделана разводка по подвалу. Ведутся работы по ИТП. Также продолжается теплоизоляция стен. В ближайшее время планируется приступить к утеплению кровли.

В третьем детском саду, который строится напротив ЖК «Лазурный», рабочие приступили к кирпичной кладке стен второго этажа.

«Проекты всех трех детсадов типовые, это облегчает задачу. Так что, думаю, проблем не возникнет, к установленному сроку дошкольные учреждения сдадим. Каждый из нас понимает: строим для детей, так что ответственность очень высокая. Стараемся соответствовать», - рассказал прораб Сергей Юдин.

После завершения основных строительных работ каждый детсад оформят в соответствии с выбранной тематикой по индивидуальному дизайн-проекту.

Первый - «Лесная сказка»: фасады будут выполнены преимущественно в зеленом цвете, в группах появятся объемные модели деревьев, звезд, облаков. Название второго - «Морская сказка», здесь главным цветом станет синий, в группах будут объемные модели водорослей, рыб, морских волн. Третий - «Звездочка», где ребята буду ежедневно видеть планеты, созвездия, кометы – словом, знакомиться с космическими телами.

Также к осени планируется завершить благоустройство прилегающей территории, установить веранды, песочницы и игровые элементы.

Помимо садиков, в Спутнике планируется возвести школу на 2 400 мест, детскую поликлинику. Есть и множество других проектов. Новые жилые комплексы, пешеходная улица, большой торговый центр, реконструкция набережной... «Термодом» строит город, в котором современному человеку будет легко построить свою счастливую жизнь.

Узнать больше о Спутнике можно на сайте городспутник.рф, о квартирах и жилых комплексах - на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), пр-т 30-летия Победы, 47 (Заречный). Телефон 28-28-20.