18.01.2019 | 12:20

Пензенский второклассник Андрей Макушин стал призером конкурса рисунка «Моя Росгвардия».

Конкурс проходил с 12 февраля по 12 марта 2018 года. В нем принимали участие дети сотрудников Росгвардии со всей России. В финал вышли 244 автора самых интересных, ярких и оригинальных работ, а победителями стали более 40 ребят. Лучшие рисунки вошли в иллюстрированный сборник «Росгвардия глазами детей - 2018».

Рисунок 8-летнего Андрея Макушина украсил октябрьскую страницу необычного календаря. Юный пензенец нарисовал своего отца в полном обмундировании рядом с патрульным автомобилем.

«Мой папа - лучший сотрудник Росгвардии» - так назвал мальчик свою творческую работу.

«Я горжусь своим папой. Он для меня пример мужества и смелости! Когда я вырасту, обязательно буду служить в Росгвардии, как и мой папа», - рассказал школьник.

«Отец Андрея - старший сержант полиции Денис Макушин. Вот уже почти 10 лет он служит полицейским водителем в Пензенском межрайонном отделе вневедомственной охраны», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.