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Общество | Пензенцам предложат высказаться о проекте будущего фонтана

18.01.2019|15:19
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На заседании градостроительного совета, состоявшемся в правительстве в пятницу, 18 января, обсудили будущий цветомузыкальный фонтан, которые планируется построить на Фонтанной площади в Пензе.

«Нам нужен новый фонтан на площади, время пришло. Это будет место притяжения для граждан. И на будущее: он нужен не один, фонтаны должны быть разные, их должно быть больше в зонах отдыха», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Профинансировать строительство фонтана предлагается Сбербанку, который уже поддержал подобные проекты в ряде городов. Руководителю организации направлено соответствующее письмо.

«В целом понимание есть. Мы будем вместе работать в надежде на финансирование», - сообщил губернатор.

Собравшиеся обсудили эскизы фонтанной чаши, чтобы впоследствии реализовать наиболее оптимальное решение.

При этом руководитель Пензенского головного отделения Сбербанка Марина Дементьева отметила, что тот в основном финансирует плоские пешеходные фонтаны. В таком случае зимой на площади можно будет организовывать каток.

«Фонтан должен быть самый современный и по уровню подъема воды, и по цветовой гамме. Пусть он будет чуть дороже, но самый современный. Давайте проекты разместим в Интернете, дадим возможность гражданам высказаться, затем еще раз проанализируем и окончательно определимся, например, к 15 февраля», - предложил Иван Белозерцев.

Подготовку проектно-сметной документации завершат к 1 мая, экспертиза рассмотрит ее к 1 июня. Планируется, что фонтан появится к 1 июня 2020 года. Пока его приблизительная стоимость составляет 210 млн рублей.

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Гость|18.01.2019 15:44|

Ну наконец то допёрло,что нужен новый ,а не реконструкция.В Пензе при СССР было довольно много фонтанов,но практически все они были уничтожены в нынешнее время.А восстановить оставшиеся он не хочет?

Гость|18.01.2019 15:47|

Опять? И высказывались уже. И конкурсы проектов проводились. И победители, надо думать, деньги получали.

Гость|18.01.2019 15:53|

Когда восстановят ФОНТАН в сквере на пересечении домов № 1 и № 3 по улице Кулакова который теперь называется "45 меридиан" и является личным сквером Пензенского отделения Русского Географического Общества?!

Гость|18.01.2019 15:54|

Какие на х....й фантаны,с больницами разберись

Гость|18.01.2019 15:54|

Понимание есть, рывок , прорыв.

Гость|18.01.2019 15:56|

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Имя: Гость
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