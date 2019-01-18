18.01.2019 | 15:19

На заседании градостроительного совета, состоявшемся в правительстве в пятницу, 18 января, обсудили будущий цветомузыкальный фонтан, которые планируется построить на Фонтанной площади в Пензе.

«Нам нужен новый фонтан на площади, время пришло. Это будет место притяжения для граждан. И на будущее: он нужен не один, фонтаны должны быть разные, их должно быть больше в зонах отдыха», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Профинансировать строительство фонтана предлагается Сбербанку, который уже поддержал подобные проекты в ряде городов. Руководителю организации направлено соответствующее письмо.

«В целом понимание есть. Мы будем вместе работать в надежде на финансирование», - сообщил губернатор.

Собравшиеся обсудили эскизы фонтанной чаши, чтобы впоследствии реализовать наиболее оптимальное решение.

При этом руководитель Пензенского головного отделения Сбербанка Марина Дементьева отметила, что тот в основном финансирует плоские пешеходные фонтаны. В таком случае зимой на площади можно будет организовывать каток.

«Фонтан должен быть самый современный и по уровню подъема воды, и по цветовой гамме. Пусть он будет чуть дороже, но самый современный. Давайте проекты разместим в Интернете, дадим возможность гражданам высказаться, затем еще раз проанализируем и окончательно определимся, например, к 15 февраля», - предложил Иван Белозерцев.

Подготовку проектно-сметной документации завершат к 1 мая, экспертиза рассмотрит ее к 1 июня. Планируется, что фонтан появится к 1 июня 2020 года. Пока его приблизительная стоимость составляет 210 млн рублей.