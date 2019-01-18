На заседании градостроительного совета, состоявшемся в правительстве в пятницу, 18 января, обсудили будущий цветомузыкальный фонтан, которые планируется построить на Фонтанной площади в Пензе.
«Нам нужен новый фонтан на площади, время пришло. Это будет место притяжения для граждан. И на будущее: он нужен не один, фонтаны должны быть разные, их должно быть больше в зонах отдыха», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Профинансировать строительство фонтана предлагается Сбербанку, который уже поддержал подобные проекты в ряде городов. Руководителю организации направлено соответствующее письмо.
«В целом понимание есть. Мы будем вместе работать в надежде на финансирование», - сообщил губернатор.
Собравшиеся обсудили эскизы фонтанной чаши, чтобы впоследствии реализовать наиболее оптимальное решение.
При этом руководитель Пензенского головного отделения Сбербанка Марина Дементьева отметила, что тот в основном финансирует плоские пешеходные фонтаны. В таком случае зимой на площади можно будет организовывать каток.
«Фонтан должен быть самый современный и по уровню подъема воды, и по цветовой гамме. Пусть он будет чуть дороже, но самый современный. Давайте проекты разместим в Интернете, дадим возможность гражданам высказаться, затем еще раз проанализируем и окончательно определимся, например, к 15 февраля», - предложил Иван Белозерцев.
Подготовку проектно-сметной документации завершат к 1 мая, экспертиза рассмотрит ее к 1 июня. Планируется, что фонтан появится к 1 июня 2020 года. Пока его приблизительная стоимость составляет 210 млн рублей.
Ну наконец то допёрло,что нужен новый ,а не реконструкция.В Пензе при СССР было довольно много фонтанов,но практически все они были уничтожены в нынешнее время.А восстановить оставшиеся он не хочет?