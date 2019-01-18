18.01.2019 | 18:43

Филолог Станислав Иванов указал пензенским педагогам на их типичные ошибки. Сделал это доцент кафедры русского языка Московского педагогического университета, автор учебников для начальной школы в рамках областного семинара, где рассказывал о технологиях современного урока.

«В первую очередь это стремление отойти от стопроцентной фронтальной работы. Потому что, если говорить о высшем пилотаже, высший пилотаж учителя - это когда каждый ребенок в классе 45 минут на уроке работает в зоне психологического комфорта. Он у каждого свой», - отметил Станислав Иванов.

Другими словами, необходимо разбивать учеников на группы: одним давать тесты, другим - разработку мини-проектов, третьим - задания по тексту и так далее. Говорили на конференции о том, как прививать современной молодежи любовь к литературе.

«Если ребенок видит образ, модель читающей мамы или читающих родителей, то это самый лучший ориентир для ребенка, чтобы он потом читал», - сообщила кандидат педагогических наук Марина Рожкова.

Что же касается учителей, им столичные специалисты рекомендуют во время урока сосредоточить внимание детей на переживаниях главных героев и сочувствии к ним.