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Общество | Пензенским педагогам указали на их ошибки в работе с детьми

18.01.2019|18:43
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Филолог Станислав Иванов указал пензенским педагогам на их типичные ошибки. Сделал это доцент кафедры русского языка Московского педагогического университета, автор учебников для начальной школы в рамках областного семинара, где рассказывал о технологиях современного урока.

«В первую очередь это стремление отойти от стопроцентной фронтальной работы. Потому что, если говорить о высшем пилотаже, высший пилотаж учителя - это когда каждый ребенок в классе 45 минут на уроке работает в зоне психологического комфорта. Он у каждого свой», - отметил Станислав Иванов.

Другими словами, необходимо разбивать учеников на группы: одним давать тесты, другим - разработку мини-проектов, третьим - задания по тексту и так далее. Говорили на конференции о том, как прививать современной молодежи любовь к литературе.

«Если ребенок видит образ, модель читающей мамы или читающих родителей, то это самый лучший ориентир для ребенка, чтобы он потом читал», - сообщила кандидат педагогических наук Марина Рожкова.

Что же касается учителей, им столичные специалисты рекомендуют во время урока сосредоточить внимание детей на переживаниях главных героев и сочувствии к ним.

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Гость|18.01.2019 19:07|

Забавно наблюдать всякий раз, как писатели-теоретики ученые, не работающие непосредственно с детьми, тычут пальчиком и критикуют учителей. Такие-сякие, и то не так, и это, а я вот тут самый умный/умная точно знаю, как надо, сейчас вас научу.

Гость|18.01.2019 19:13|

Какое развитие детей в школе?не дай бог выделиться из обшей массы.сразу под пресс "педагогов"

Гость|18.01.2019 19:17|

Сбежит через неделю "ученый", после работы с детками и их родетелями..

Гость|18.01.2019 19:18|

в декрет

Гость|18.01.2019 19:38|

Нарисуют человечка-огуречка. Это ученик. Что он умеет, какой он? Наверное, вот такой вот, живого не видели. Этот автор писал такое, а тот автор пишет так (у него правнуки). Мы согласимся с тем, у кого правнуки, ему лучше знать, и он целый год отработал в школе! Вот вам методичка.

Гость|18.01.2019 20:08|

penzainform.ru писал(a):

необходимо разбивать учеников на группы: одним давать тесты, другим - разработку мини-проектов, третьим - задания по тексту и так далее
Винегрет, а не урок. Каждый ребёнок в классе предоставлен сам себе, а где же обучение?.. Да и как каждому из 30-35 человек предоставить индивидуальное задание?.. Сочинители - сказочники - все эти авторы учебников. В школу их, запустить в учебный процесс, пусть на практике проверяют свои методики.

Гость|18.01.2019 20:11|

Слишком много учёных,слишком много конференций и болтовни! В советское время авторы учебников- люди,работавшие в школе от десяти лет. А сейчас аспиранты и преподы вузов в большинстве своём в школы не ходили и не видели что да как. Работа с детьми , родителями и АДминистрацией - отдельный разговор. От учителей требуют то да се,конспекты , внеурочку,журналы. Но когда приходят к этому же учителю- репетитору, никаких планов,все по методике советской,на пальцах,по сов.и постсоветском учебникам. Так что современная методика - пустозвон

Гость|18.01.2019 20:15|

Гость писал(a):

Нарисуют человечка-огуречка. Это ученик. Что он умеет, какой он? Наверное, вот такой вот, живого не видели.
Это реальный пример из обучения учителей. Что остается методистке, когда из своего опыта ей рассказать нечего..

Гость|18.01.2019 20:17|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

необходимо разбивать учеников на группы: одним давать тесты, другим - разработку мини-проектов, третьим - задания по тексту и так далее

Винегрет, а не урок. Каждый ребёнок в классе предоставлен сам себе, а где же обучение?..

В Англии школы уже полностью перешли на методики обучения, принятые в Советском Союзе. А мы тут колесо изобретаем в образовании. До того оптимизировали и реформировали, что детей кроме супер-пупер-телефонов и планшетов ничем не удивишь.

Гость|18.01.2019 20:23|

Гость писал(a):

В Англии
Ты из Англии что ли вещаещь?

Имя: Гость
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