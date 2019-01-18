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Общество | Пензенские студенты отправятся в социальный марафон по области

18.01.2019|15:07
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Совсем скоро молодежь навострит лыжи - парней и девушек ждет долгая дорога. Они отправятся по разным районам Сурского края в рамках XIII зимнего социального марафона.

Участники социальной акции - представители пензенских студенческих отрядов, всего около 300 человек. На официальном старте у Дома молодежи присутствовали самые активные.

«Помимо традиционных лыжных переходов, будет обширная образовательная программа с учащимися начального, отдельно среднего и старшего звена, традиционная спортивная работа и активная волонтерская добровольческая деятельность по благоустройству, помощи пожилым людям и ветеранам войны, если таковые в селах будут», - рассказал руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Итоги своей работы молодежь подведет в конце февраля. Марафон посвящен Году театра, который в 2019 году отмечается в России, и 55-летию движения студотрядов в Пензенской области.

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