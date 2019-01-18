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Общество | На Сосновой, 18а, люди 10 дней живут с разобранными полами

18.01.2019|16:33
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10 дней, которые потрясли дом на Сосновой, - так говорят жители двухэтажки с номером 18а. Чего они только ни видели, но на полторы недели остаться в разрухе и холоде после аварии - такого еще не было.

А началось все с утечки в подъезде, источник которой коммунальщики определить смогли только после того, как вскрыли полы в трех квартирах на первом этаже из четырех.

«Они лестничную площадку не хотели трогать, потому что «там плита, ее тяжело, давайте вскроем полы». Вскрыли, не нашли, так и пришлось им бить площадку. В середине площадки нашли», - рассказала жительница дома Зоя Григорьева.

Трубу заменили, а вот восстановления полов пришлось ждать 10 дней - к работам приступили только после звонков во все возможные инстанции. Полторы недели в квартиры из-под порога дует из подъезда.

«Я закрывала всякими вещами, но все равно было очень холодно. В туалете тоже было очень холодно», - отметила жительница дома № 18а на ул. Сосновой Валентина Мусаева.

Еще труднее пришлось Зое Григорьевой - у нее 24-летний сын с ДЦП. Матери приходится вытаскивать парня на прогулку на себе.

«Ходим, как на лету: я табуретку поставлю, чтобы он перешагнул, и там еще одна табуретка. Он встанет, а она «играет», - пояснила женщина.

Работник управляющей компании засыпал песком ниши с трубами, а вот чтобы восстановить полы, нужны доски, которые руководство закупить за наличный расчет не может.

«Я слесарь, ничего не знаю. Я бы давно сделал, по безналу не берут, только за наличку», - уточнил мужчина.

Придется прыгать по обрешетке еще какое-то время. Зоя Григорьева с подобной проблемой уже сталкивалась в 90-х годах прошлого века. Тогда полы восстановил ее супруг. Жительницы всех трех квартир - вдовы. Надеются только на то, что управляющая компания все-таки найдет деньги на новые доски.

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Гость|18.01.2019 18:36|

И чё,Иван вон фантан строит и караблики по суре пускает

Гость|18.01.2019 18:46|

А сами купить доски не могут ?

Имя: Гость
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