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Общество | Мэр Пензы предложил возвести на Юбилейной площади снежные горки

18.01.2019|09:55
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На совещании по вопросу ликвидации последствий снегопада, состоявшемся в администрации Пензы в четверг, 17 января, мэр Виктор Кувайцев предложил использовать снег для оформления Юбилейной площади.

«Когда освободится техника, надо выделить погрузчик и сделать здесь для детей пару горок с небольшим уклоном», - цитирует пресс-служба мэра.

Пока же техника занята на расчистке улиц и дворов. 17 января на дорогах трудились более 100 машин МУП «Пензадормост», а также два самосвала и погрузчик частного предприятия. В ночь на 18 января на дороги вышли 99 спецмашин. Мэр поставил задачу в течение двух-трех дней окончательно убрать последствия снегопада.

Ранее горка появилась на Фонтанной площади. Для ее создания использовался снег, собранный в скверах и на улице Московской.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|18.01.2019 10:06|

Очнись. Весна на носу.

Гость|18.01.2019 10:06|

Давно пора.

Гость|18.01.2019 10:12|

Лучше из этого снега построить эскимоское жилище - иглу. И переселить туда народ из Зари. Одним выстрелом нескольких зайцев сразу наповал.

Гость|18.01.2019 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Юбилейной площади
Дурацкое название слух режет. Когда наконец возобладает здравый смысл и переименуют площадь как народ проголосовал, а не как захотел какой то чиновник?

Гость|18.01.2019 10:31|

Когда на Советской площади горки строить будут?

Гость|18.01.2019 11:01|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Юбилейной площади
Дурацкое название слух режет. Когда наконец возобладает здравый смысл и переименуют площадь как народ проголосовал, а не как захотел какой то чиновник?
А мост ФУ БХУХО не режет? Это Пенза, детка

Имя: Гость
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