18.01.2019 | 09:55

На совещании по вопросу ликвидации последствий снегопада, состоявшемся в администрации Пензы в четверг, 17 января, мэр Виктор Кувайцев предложил использовать снег для оформления Юбилейной площади.

«Когда освободится техника, надо выделить погрузчик и сделать здесь для детей пару горок с небольшим уклоном», - цитирует пресс-служба мэра.

Пока же техника занята на расчистке улиц и дворов. 17 января на дорогах трудились более 100 машин МУП «Пензадормост», а также два самосвала и погрузчик частного предприятия. В ночь на 18 января на дороги вышли 99 спецмашин. Мэр поставил задачу в течение двух-трех дней окончательно убрать последствия снегопада.

Ранее горка появилась на Фонтанной площади. Для ее создания использовался снег, собранный в скверах и на улице Московской.