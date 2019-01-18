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Общество | К маю на Суре появятся пристани для белых речных трамвайчиков

18.01.2019|15:03
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Пристани для речных трамвайчиков на Суре должны появиться уже к маю. Такую задачу перед администрацией Пензы поставил губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительного совета при правительстве области, состоявшемся в пятницу, 18 января.

«Виктор Николаевич (мэр Пензы Виктор Кувайцев. - Прим. ред.), мы займемся непосредственно трамвайчиками, а вы займитесь уже сейчас пристанями. Две-три деревянные - это несложно. Нужно, чтобы в мае они у нас уже были», - поручил Иван Белозерцев, добавив, что конструкции должны быть съемными.

Губернатор уже говорил, что область попробует найти инвестора, который закупил бы два трамвайчика. Иван Белозерцев выразил надежду, что за это возьмется один из крупных застройщиков, ведь речные суда обязательно окупятся.

«Если нет - закуплю за бюджетные средства и организую курсирование этих трамвайчиков. Спрос есть у людей, значит, надо пойти на эти расходы», - заявил он, уточнив, что катера должны быть белого цвета.

Также Иван Белозерцев напомнил о проводимой работе по реконструкции набережной Суры.

«Сделано уже немало. В этом году весной объем будет сразу заметен. Свыше 100 млн мы заложили - надо продолжать, чтобы реализовать все на достойном уровне», - отметил губернатор.

В 2018 году на дне Суры почистили центральную зону, куда поступал песок с дорог через канализационные коллекторы. По мнению Ивана Белозерцева, это можно делать каждый год.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|18.01.2019 15:25|

а ещё провести международный шахматный турнир!

Гость|18.01.2019 15:33|

Текс... вертолетная площадка в Заре уже "есть", цирк "достроен", семиэтажный мячик "надут" - теперь еще и пристани для речных трамвайчиков "будут". Ляпота...

Гость|18.01.2019 15:36|

Вот заживём в мае!

Гость|18.01.2019 15:38|

А еще надо сделать шлюз в плотине и пустить трамвайчики до Шемышейки, или до индерки. Пусть люди катаются.

А Пензу переименовать в НьюПензу

Гость|18.01.2019 15:39|

Что бы с катерками ничего не случилось,можно на каждом сделать небольшую церковную лавку.

Гость|18.01.2019 15:40|

Суру кто и когда будет чистить!??????????????????????Именно чистить,а не размывать, с вывозом мусора и донных отложений.

Гость|18.01.2019 15:45|

Да, застрянет трамвайчик в тине. Я катался последний раз в 2000 году- уже в некоторых местах летом все было затхло.

Гость|18.01.2019 15:45|

Гость писал(a):

Суру кто и когда будет чистить
А зачем? Купить катерки на воздушной подушке и чистить не надо, и пристани тоже.

Гость|18.01.2019 15:49|

Гость писал(a):

а ещё провести международный шахматный турнир!
Межгалактический шахматный турнир

Гость|18.01.2019 15:56|

Нужно Москву оповестить об этом .

Имя: Гость
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