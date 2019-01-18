18.01.2019 | 15:03

Пристани для речных трамвайчиков на Суре должны появиться уже к маю. Такую задачу перед администрацией Пензы поставил губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительного совета при правительстве области, состоявшемся в пятницу, 18 января.

«Виктор Николаевич (мэр Пензы Виктор Кувайцев. - Прим. ред.), мы займемся непосредственно трамвайчиками, а вы займитесь уже сейчас пристанями. Две-три деревянные - это несложно. Нужно, чтобы в мае они у нас уже были», - поручил Иван Белозерцев, добавив, что конструкции должны быть съемными.

Губернатор уже говорил, что область попробует найти инвестора, который закупил бы два трамвайчика. Иван Белозерцев выразил надежду, что за это возьмется один из крупных застройщиков, ведь речные суда обязательно окупятся.

«Если нет - закуплю за бюджетные средства и организую курсирование этих трамвайчиков. Спрос есть у людей, значит, надо пойти на эти расходы», - заявил он, уточнив, что катера должны быть белого цвета.

Также Иван Белозерцев напомнил о проводимой работе по реконструкции набережной Суры.

«Сделано уже немало. В этом году весной объем будет сразу заметен. Свыше 100 млн мы заложили - надо продолжать, чтобы реализовать все на достойном уровне», - отметил губернатор.

В 2018 году на дне Суры почистили центральную зону, куда поступал песок с дорог через канализационные коллекторы. По мнению Ивана Белозерцева, это можно делать каждый год.