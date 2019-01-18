18.01.2019 | 15:56

В Пензенской области архитекторы должны создавать такие проекты, которые сделают регион узнаваемым. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительстного совета в правительстве в пятницу, 18 января.

«Например, абашевская игрушка (как элемент малых архитектурных форм. - Прим. ред.) - это же наше. Можно установить без раскраски и на каком-нибудь праздничном мероприятии дать людям раскрасить», - предложил он.

Создание малых архитектурных форм - это расходы, признал Иван Белозерцев, но на них нужно идти.

«И не только за счет бюджета. Я уверен: и бизнес будет участвовать. Ведь комфортная среда привлекает покупателя недвижимости», - добавил глава региона.

Днем ранее обсуждалась установка новых скульптур на улицах, площадях, в скверах, парках и других местах отдыха городов и районов. По мнению губернатора, за варианты будущих городских скульптур нужно устроить голосование в Интернете, чтобы люди сами выбрали понравившиеся варианты.