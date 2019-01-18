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Общество | Губернатор предложил использовать абашевскую игрушку как арт-объект

18.01.2019|15:56
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В Пензенской области архитекторы должны создавать такие проекты, которые сделают регион узнаваемым. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительстного совета в правительстве в пятницу, 18 января.

«Например, абашевская игрушка (как элемент малых архитектурных форм. - Прим. ред.) - это же наше. Можно установить без раскраски и на каком-нибудь праздничном мероприятии дать людям раскрасить», - предложил он.

Создание малых архитектурных форм - это расходы, признал Иван Белозерцев, но на них нужно идти.

«И не только за счет бюджета. Я уверен: и бизнес будет участвовать. Ведь комфортная среда привлекает покупателя недвижимости», - добавил глава региона.

Днем ранее обсуждалась установка новых скульптур на улицах, площадях, в скверах, парках и других местах отдыха городов и районов. По мнению губернатора, за варианты будущих городских скульптур нужно устроить голосование в Интернете, чтобы люди сами выбрали понравившиеся варианты.

Источник — фото: www.pnzreg.ru
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Гость|18.01.2019 16:30|

Отдельные регионы ввели более жесткие требования. Например, в Пензенской области региональный закон, определяющий правила сбора валежника, приняли еще в марте прошлого года, но действовать он начал с 1 января. Главное новшество - жители не должны пользоваться пилами и сучкорезами при сборе валежника. Под запрет попали все рубящие инструменты, в том числе ручные, бензомоторные, электрические. В противном случае грозит штраф до двух тысяч рублей. Жителям придется проявить особую бдительность.

Это местные чинуши так веселятся над народом . На сайт правительства РФ , в администрацию президента отправим пусть там полюбуются что удумали местные чиновники .

Гость|18.01.2019 16:31|

penzainform.ru писал(a):

Можно установить без раскраски
penzainform.ru писал(a):
архитекторы должны создавать такие проекты, которые сделают регион узнаваемым
penzainform.ru писал(a):
Создание малых архитектурных форм - это расходы
penzainform.ru писал(a):
И не только за счет бюджета
Что у него в голове творится????

Гость|18.01.2019 16:36|

Заборы тоже без раскраски ставьте, а на каком - нибудь празднике люди покрасят ! За свой счет непременно !!!

Гость|18.01.2019 16:38|

Петр Кузнецов сделал предсказание, что Пенза будет столицей России.

Гость|18.01.2019 16:48|

Каждому полицейскому раздать по Абашевской свистульке.Дёшево и экологически чисто.

Гость|18.01.2019 17:03|

Главное новшество - жители не должны пользоваться пилами и сучкорезами при сборе валежника. 

Ну что можно сказать идиотизм .

Гость|18.01.2019 17:05|

Да чего только не придумают главное чтобы не удобства создать .

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