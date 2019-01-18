В Пензенской области архитекторы должны создавать такие проекты, которые сделают регион узнаваемым. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительстного совета в правительстве в пятницу, 18 января.
«Например, абашевская игрушка (как элемент малых архитектурных форм. - Прим. ред.) - это же наше. Можно установить без раскраски и на каком-нибудь праздничном мероприятии дать людям раскрасить», - предложил он.
Создание малых архитектурных форм - это расходы, признал Иван Белозерцев, но на них нужно идти.
«И не только за счет бюджета. Я уверен: и бизнес будет участвовать. Ведь комфортная среда привлекает покупателя недвижимости», - добавил глава региона.
Днем ранее обсуждалась установка новых скульптур на улицах, площадях, в скверах, парках и других местах отдыха городов и районов. По мнению губернатора, за варианты будущих городских скульптур нужно устроить голосование в Интернете, чтобы люди сами выбрали понравившиеся варианты.
Отдельные регионы ввели более жесткие требования. Например, в Пензенской области региональный закон, определяющий правила сбора валежника, приняли еще в марте прошлого года, но действовать он начал с 1 января. Главное новшество - жители не должны пользоваться пилами и сучкорезами при сборе валежника. Под запрет попали все рубящие инструменты, в том числе ручные, бензомоторные, электрические. В противном случае грозит штраф до двух тысяч рублей. Жителям придется проявить особую бдительность.
Это местные чинуши так веселятся над народом . На сайт правительства РФ , в администрацию президента отправим пусть там полюбуются что удумали местные чиновники .