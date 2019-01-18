18.01.2019 | 15:41

«Заехать даже к домам нельзя, там ничего не стоит, по колено снега, там сугробы», - рассказал депутат Пензенской городской думы Михаил Шленчик.

«Конечно, если вы не убрали снег, его укатали, и вы теперь будете убирать две недели. Сейчас я ехал, там три аварии было, весь проспект Строителей стоит, и ехал я оттуда час», - возмутился депутат Пензенской городской думы Сергей Куличков.

О своих злоключениях на дорогах, внутриквартальных проездах депутаты рассказывали на заседании внеочередной сессии городской думы. Вопрос зимней уборки, хоть и был в разделе «Разное», стал наиболее обсуждаемым. Муниципалитет разгребает последствия обрушившегося на Пензу снегопада.

«Было израсходовано песко-соляной смеси 6 147 тонн, галита (это реагент, который мы применяем на дорогах второй категории) - 641 тонна. Ежедневно было задействовано в уборке, если говорить про технику «Дормоста», от 92 до 105 единиц, в МУП «Зеленое хозяйство» было задействовано в ежедневном режиме 49 человек и 14 единиц техники», - отчитался заместитель главы администрации г. Пензы Денис Леонтьев.

Также, по словам чиновников, пришлось привлекать к уборке и сторонние организации, в распоряжении которых есть спецтранспорт. Однако проблема существует - это сужение проезжей части на дорогах из-за завалов по краям.

Только с начала года, по данным мэрии, из города вывезли почти 88 тысяч кубометров снега. Но во дворах жилых домов он остается на месте.

«Внутриквартальные дороги чистить очень сложно: там автолюбители бросают свои машины. Наверное, с ними мы ничего не поделаем. Может быть, администрации стоит задуматься о покупке малогабаритной уборочной техники?» - предложил депутат Пензенской городской думы Юрий Крячко.

Глава города заступился за коллег из мэрии и сделал сравнительный анализ ресурсов Пензы и столичного региона, который часто приводят в пример.

«Число техники снегоуборочной в Москве 14 500, у нас - 120. В 132 раза меньше, задумайтесь», - сообщил глава города Пензы Николай Тактаров.

В конце 2018 года в Пензе автопарк пополнился 11 спецмашинами.