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Общество | Депутаты рассказали о своих злоключениях на заснеженных дорогах

18.01.2019|15:41
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«Заехать даже к домам нельзя, там ничего не стоит, по колено снега, там сугробы», - рассказал депутат Пензенской городской думы Михаил Шленчик.

«Конечно, если вы не убрали снег, его укатали, и вы теперь будете убирать две недели. Сейчас я ехал, там три аварии было, весь проспект Строителей стоит, и ехал я оттуда час», - возмутился депутат Пензенской городской думы Сергей Куличков.

О своих злоключениях на дорогах, внутриквартальных проездах депутаты рассказывали на заседании внеочередной сессии городской думы. Вопрос зимней уборки, хоть и был в разделе «Разное», стал наиболее обсуждаемым. Муниципалитет разгребает последствия обрушившегося на Пензу снегопада.

«Было израсходовано песко-соляной смеси 6 147 тонн, галита (это реагент, который мы применяем на дорогах второй категории) - 641 тонна. Ежедневно было задействовано в уборке, если говорить про технику «Дормоста», от 92 до 105 единиц, в МУП «Зеленое хозяйство» было задействовано в ежедневном режиме 49 человек и 14 единиц техники», - отчитался заместитель главы администрации г. Пензы Денис Леонтьев.

Также, по словам чиновников, пришлось привлекать к уборке и сторонние организации, в распоряжении которых есть спецтранспорт. Однако проблема существует - это сужение проезжей части на дорогах из-за завалов по краям.

Только с начала года, по данным мэрии, из города вывезли почти 88 тысяч кубометров снега. Но во дворах жилых домов он остается на месте.

«Внутриквартальные дороги чистить очень сложно: там автолюбители бросают свои машины. Наверное, с ними мы ничего не поделаем. Может быть, администрации стоит задуматься о покупке малогабаритной уборочной техники?» - предложил депутат Пензенской городской думы Юрий Крячко.

Глава города заступился за коллег из мэрии и сделал сравнительный анализ ресурсов Пензы и столичного региона, который часто приводят в пример.

«Число техники снегоуборочной в Москве 14 500, у нас - 120. В 132 раза меньше, задумайтесь», - сообщил глава города Пензы Николай Тактаров.

В конце 2018 года в Пензе автопарк пополнился 11 спецмашинами.

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Гость|18.01.2019 18:41|

почему еще хозяина в городе нет.

Гость|18.01.2019 18:44|

не надо равняться с Москвой,возьмите Волгоград,Воронеж там безопастность на первом месте,надземные переходы,подземные переходы у нас нет,а дороги чистят круглосуточно.

Гость|18.01.2019 18:49|

Все деньги ушли на бордюры?

Гость|18.01.2019 18:51|

Гость писал(a):

Все деньги ушли на бордюры?
на премии к НГ

Имя: Гость
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