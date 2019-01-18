18.01.2019 | 12:49

В ночь с 18 на 19 января у крещенских купелей будут дежурить спасатели-водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра и врачи скорой помощи.

Дежурства будут организованы в специально оборудованных местах в комплексе «Русская охота», в Городе Спутнике (ул. Радужная), на ГПЗ, в районе парка «Дружба» в Заре.

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра просят жителей и гостей Пензы купаться в строго установленных и оборудованных местах, где безопасность и оказание первой помощи обеспечивают профессионалы.

Кроме того, в местах проведения богослужений и крещенских купаний будет задействовано более 20 сотрудников спецподразделений регионального управления Росгвардии Пензенской области. Они будут взаимодействовать с полицией.

Также к местам купаний будут приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны.

«Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки и сформированы резервы личного состава», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.