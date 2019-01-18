Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 янв 2019|14:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33

Общество | Безопасность пензенцев у иорданей обеспечат спасатели, врачи и силовики

18.01.2019|12:49
Печать

В ночь с 18 на 19 января у крещенских купелей будут дежурить спасатели-водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра и врачи скорой помощи.

Дежурства будут организованы в специально оборудованных местах в комплексе «Русская охота», в Городе Спутнике (ул. Радужная), на ГПЗ, в районе парка «Дружба» в Заре.

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра просят жителей и гостей Пензы купаться в строго установленных и оборудованных местах, где безопасность и оказание первой помощи обеспечивают профессионалы.

Кроме того, в местах проведения богослужений и крещенских купаний будет задействовано более 20 сотрудников спецподразделений регионального управления Росгвардии Пензенской области. Они будут взаимодействовать с полицией.

Также к местам купаний будут приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны.

«Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки и сформированы резервы личного состава», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото: pozhar.pnzreg.ru, vk.com/rosgvardpenza
0
0
0
0
 
Гость|18.01.2019 13:07|

Куда уж без силовиков.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 