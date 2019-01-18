18.01.2019 | 11:30

Городской администрацией утверждена схема организации дорожного движения на 27 января - День снятия блокады Ленинграда.

Ее потребовалось ввести для обеспечения безопасности пензенцев во время митинга в честь 74-летия полного освобождения города советскими войсками. Он состоится у памятника героям блокадного Ленинграда.

«Данная схема предусматривает прекращение движения автотранспортных средств с 10:30 до 12:30 на участке автомобильной дороги от улицы Мира до улицы Ленинградской», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение не коснется общественного транспорта.