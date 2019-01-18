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Общество | 27 января на Западной Поляне в Пензе перекроют движение

18.01.2019|11:30
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Городской администрацией утверждена схема организации дорожного движения на 27 января - День снятия блокады Ленинграда.

Ее потребовалось ввести для обеспечения безопасности пензенцев во время митинга в честь 74-летия полного освобождения города советскими войсками. Он состоится у памятника героям блокадного Ленинграда.

«Данная схема предусматривает прекращение движения автотранспортных средств с 10:30 до 12:30 на участке автомобильной дороги от улицы Мира до улицы Ленинградской», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение не коснется общественного транспорта.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|18.01.2019 11:40|

penzainform.ru писал(a):

74-летия полного освобождения города советскими войсками.
Когда освободят Пензу?

Гость|18.01.2019 11:46|

Не страшно

Гость|18.01.2019 12:05|

Войска еще не пришли,не освободят:-)

Гость|18.01.2019 12:13|

Народ спрашивает: Когда освободят Пензу от коррупционеров???

Гость|18.01.2019 12:14|

Начни с себя

Гость|18.01.2019 12:44|

Везде отмечают 75 годовщину снятия блокады, а в Пензе 74

Имя: Гость
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