18.01.2019 | 17:48

В субботу, 19 января, в арт-холле «Квартала Луи» (проезд Водопьянова, 44) состоится заседание клуба «Азбука приемных родителей». Участники мероприятия смогут посоветоваться с опытными мамами и папами.

«Кандидаты на роль приемных родителей могут задать наставникам любые вопросы. В клубе не принято давать оценку действиям и словам других и тем более осуждать кого-то! Каждый может поделиться как своей радостью, так и своей болью и рассчитывать на помощь и поддержку более опытных родителей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в АНО «Квартал Луи».

Мероприятие будет проходить с 13:00 до 16:00. Телефон для уточнения информации (8412) 78-12-24.

Клуб, работающий на безвозмездной основе, существует в Пензе с ноября 2017 года. Его участниками могут стать и приемные родители со стажем, и те, кто только задумался об усыновлении.

«Помимо встреч в ресурсных группах приемных родителей, проводятся занятия по развитию внимания, мышления, памяти для усыновленных детей от 2 до 13 лет, а также профориентационные занятия для подростков от 14 до 17 лет «Шаг в будущее». К услугам участников клуба - ресурсы «Мастерской развития», а это соляная и сенсорная комнаты, а также уроки живописи», - добавили в АНО «Квартал Луи».