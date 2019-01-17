Один из первых рейсов троллейбуса № 6 в четверг. Когда машина добралась до Кривозерья, куда раньше никогда не ходила, в салоне не было ни одного пассажира. Горожане, которые радовались бы появлению в микрорайоне дополнительного транспорта, практически отсутствовали.
«43-й ездит в Согласие, потом 4-й ездит тоже, 2а ездит, по-моему. Я думаю, что достаточно, троллейбус здесь не нужен», - отметила горожанка.
«Не знаю, мне не нужно это. У меня есть транспорт, на котором я езжу, я езжу на двойке», - поделилась женщина.
С 17 января троллейбус № 6 стал ездить по-новому. Изменилась только часть маршрута: начинается он, как и раньше, в Запрудном, а после остановки на Чкалова машины не сворачивают к «Катюше» и дальше на Свердловский мост, а двигаются в сторону Южной Поляны.
В результате на Пензе-III, где много лет ездила шестерка, остался только один вид транспорта - маршрутка № 80. На остановке на улице Павлушкина замерзших пассажиров оказалось много.
«Ужас, шестерки нет! Мы возмущаемся восьмидесятой маршруткой. Полчаса прошло, а маршрутки нет», - возмутилась пензячка.
«Маршрутка в утреннее время во сколько будет здесь ходить? Троллейбус, например, в шесть часов утра здесь был, на работу мы ездим из города», - задалась вопросом женщина.
Восьмидесятая теперь призвана компенсировать отсутствие шестерки. Из-за этого схема движения изменилась: раньше конечная у микроавтобусов была сразу после Свердловского моста, а в центр машины ехали через Бакунинский. Теперь стартуют маршрутки с улицы Злобина и двигаются в направлении, противоположном прежнему. Люди еще не привыкли.
«Я думала, она идет, как раньше, до Центрального рынка. А сейчас, чтобы доехать до Центрального рынка, нужно идти на ту сторону», - отметила девушка.
Чиновники из управления транспорта и связи города изменения объяснили небольшим пассажиропотоком на Пензе-III.
Показали 6 человек на остановке, которые (по словам одной из "ожидающих") набрались за полчаса - вот это действительно много людей на остановке, вот это действительно большой, нет, просто огромный пассажиропоток. Срочно вернуть троллейбусы на Пензу-III. И не просто вернуть, а удвоить, нет, утроить кол-во машин на маршруте))))))))))