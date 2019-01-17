17.01.2019 | 14:58

Один из первых рейсов троллейбуса № 6 в четверг. Когда машина добралась до Кривозерья, куда раньше никогда не ходила, в салоне не было ни одного пассажира. Горожане, которые радовались бы появлению в микрорайоне дополнительного транспорта, практически отсутствовали.

«43-й ездит в Согласие, потом 4-й ездит тоже, 2а ездит, по-моему. Я думаю, что достаточно, троллейбус здесь не нужен», - отметила горожанка.

«Не знаю, мне не нужно это. У меня есть транспорт, на котором я езжу, я езжу на двойке», - поделилась женщина.

С 17 января троллейбус № 6 стал ездить по-новому. Изменилась только часть маршрута: начинается он, как и раньше, в Запрудном, а после остановки на Чкалова машины не сворачивают к «Катюше» и дальше на Свердловский мост, а двигаются в сторону Южной Поляны.

В результате на Пензе-III, где много лет ездила шестерка, остался только один вид транспорта - маршрутка № 80. На остановке на улице Павлушкина замерзших пассажиров оказалось много.

«Ужас, шестерки нет! Мы возмущаемся восьмидесятой маршруткой. Полчаса прошло, а маршрутки нет», - возмутилась пензячка.

«Маршрутка в утреннее время во сколько будет здесь ходить? Троллейбус, например, в шесть часов утра здесь был, на работу мы ездим из города», - задалась вопросом женщина.

Восьмидесятая теперь призвана компенсировать отсутствие шестерки. Из-за этого схема движения изменилась: раньше конечная у микроавтобусов была сразу после Свердловского моста, а в центр машины ехали через Бакунинский. Теперь стартуют маршрутки с улицы Злобина и двигаются в направлении, противоположном прежнему. Люди еще не привыкли.

«Я думала, она идет, как раньше, до Центрального рынка. А сейчас, чтобы доехать до Центрального рынка, нужно идти на ту сторону», - отметила девушка.

Чиновники из управления транспорта и связи города изменения объяснили небольшим пассажиропотоком на Пензе-III.