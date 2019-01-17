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Общество | В Заречном нашли способ отвлечь лосей от прогулок по улицам

17.01.2019|13:08
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В среду, 16 января, сотрудники зареченского комбината благоустройства и зеленого хозяйства разложили в кормушки, установленные в городском лесу, соль-лизунец для лосей.

Четыре брикета прессованной соли оставили в районе Красных озер, еще два - за гаражным кооперативом «Металлист».

По словам специалистов, сейчас в закрытом городе живут 12 сохатых, включая лосят. Зимой, в морозы, животные часто выходят в город. Они обгладывают ветви кустарников во дворах и слизывают соль, которой коммунальщики обрабатывают автомобильные дороги.

Чтобы сохатые реже выходили на городские улицы, экологи ежегодно раскладывают в лесных массивах соль-лизунец.

«Соль является лакомством для лосей. Она укрепляет их иммунитет, стимулирует пищеварение. Это мероприятие мы проводим с целью удержания сохатых в лесных массивах, чтобы они не выходили в черту города. Дороги у нас посыпаются песчано-соляной смесью и, к сожалению, лоси путают ее с солью. Им хочется полакомиться, и они выходят в город и на дороги, что представляет опасность», - приводит портал «Город Z» пояснение инженера-эколога Кристины Паниной.

Источник — gorodz.info
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