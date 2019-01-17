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Общество | В праздник Крещения «Горводоканал» снабдит храмы водой

17.01.2019|13:33
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19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Каждый год в этот день «Горводоканал» снабжает храмы Пензы водой для освящения и раздачи прихожанам.

В этот раз ресурсоснабжающая организация привезет воду в Успенский кафедральный собор.

«Поздравляем с наступающим Крещением всех православных жителей Пензы. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и мира в душе! Мы рады, что наша организация приобщена к такому светлому празднику», - подчеркнул главный управляющий директор «Горводоканала» Сергей Ивенков.

Машину с пятью кубами воды подвезут к собору к 12:00.

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