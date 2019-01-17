19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Каждый год в этот день «Горводоканал» снабжает храмы Пензы водой для освящения и раздачи прихожанам.
В этот раз ресурсоснабжающая организация привезет воду в Успенский кафедральный собор.
«Поздравляем с наступающим Крещением всех православных жителей Пензы. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и мира в душе! Мы рады, что наша организация приобщена к такому светлому празднику», - подчеркнул главный управляющий директор «Горводоканала» Сергей Ивенков.
Машину с пятью кубами воды подвезут к собору к 12:00.