17.01.2019 | 09:05

В Пензе полицейские, сотрудники администрации города, Ленинского района и госжилстройтехинспекции проверили кальянную Your House на улице Кирова. Причиной стали жалобы граждан на заведение.

Во время проверки в кальянной обнаружили пять бутылок крепкой алкогольной продукции, хотя необходимой лицензии у нее нет. Спиртное отправлено на экспертизу.

«Установлено, что санитарные книжки у персонала отсутствуют, работник кальянной не трудоустроен в заведении, а прилегающая территория не очищена от снега», - перечислили другие нарушения в пресс-службе мэрии.

Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области и государственную инспекцию труда. С организатором заведения проведена профилактическая беседа. В частности, ему рекомендовали проверять документы посетителей, чтобы туда не могли попасть несовершеннолетние, и не допускать нарушения своими действиями тишины в жилых помещениях в период с 22:00 до 6:00 (в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00).