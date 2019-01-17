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Общество | В Пензе проверяющие нашли алкоголь в кальянной на ул. Кирова

17.01.2019|09:05
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В Пензе полицейские, сотрудники администрации города, Ленинского района и госжилстройтехинспекции проверили кальянную Your House на улице Кирова. Причиной стали жалобы граждан на заведение.

Во время проверки в кальянной обнаружили пять бутылок крепкой алкогольной продукции, хотя необходимой лицензии у нее нет. Спиртное отправлено на экспертизу.

«Установлено, что санитарные книжки у персонала отсутствуют, работник кальянной не трудоустроен в заведении, а прилегающая территория не очищена от снега», - перечислили другие нарушения в пресс-службе мэрии.

Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области и государственную инспекцию труда. С организатором заведения проведена профилактическая беседа. В частности, ему рекомендовали проверять документы посетителей, чтобы туда не могли попасть несовершеннолетние, и не допускать нарушения своими действиями тишины в жилых помещениях в период с 22:00 до 6:00 (в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00).

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|17.01.2019 09:22|

penzainform.ru писал(a):

а прилегающая территория не очищена от снега
стопудово там городская земля. Вот пусть город и чистит.

Гость|17.01.2019 09:30|

С кучей таких нарушений точку нужно закрывать без права переоформления на другое лиц.

Гость|17.01.2019 09:51|

Это совсем не нужно городу,туда не ходят нормальные люди.

Гость|17.01.2019 09:58|

penzainform.ru писал(a):

Спиртное отправлено на экспертизу.
зачем? Раз лицензии нет, этот алкоголь уже контрафактный и его по закону должны уничтожить. Предпринимателю штраф за незаконный оборот от 150 т.р.

Многие кальянные на Московской разрешают приносить свой алкоголь клиентам. Пройдитесь в пятницу-субботу.

Гость|17.01.2019 10:03|

penzainform.ru писал(a):

Спиртное отправлено на экспертизу.

зачем? Раз лицензии нет, этот алкоголь уже контрафактный и его по закону должны уничтожить. Предпринимателю штраф за незаконный оборот от 150 т.р.

Ты видел как находили?

Гость|17.01.2019 10:33|

Полный бардак и хаос в городе.

Имя: Гость
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