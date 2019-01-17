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Общество | В Пензе начали снимать игрушки с главной елки

17.01.2019|13:56
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В четверг, 17 января, в Пензе начали снимать украшения с главной городской елки на площади Ленина.

Устанавливали и вешали шары на конструкцию две недели с 15 ноября, работали от 10 до 15 человек ежедневно. Чтобы не повредить металлическими опорами автовышки новое покрытие реконструированной площади, сотрудники «Зеленого хозяйства» использовали толстую полиэтиленовую пленку.

При демонтаже конструкции ее видно не было, но под опоры оказались предусмотрительно подложены деревяшки.

Высота елки составляет 25 метров, диаметр - около 10. Иллюминацию на ней включили 1 декабря во время вечернего объезда комиссии, которая проверяла новогоднее оформление областного центра.

В 2018 году к демонтажу главной елки приступили 18 января. Примерно в те же сроки начали убирать украшения с улиц.

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