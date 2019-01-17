17.01.2019 | 16:02

В четверг, 17 января, чиновники в Пензе вышли на уборку снега. Соответствующее поручение им дал накануне губернатор Иван Белозерцев в связи со снегопадом, обрушившимся на город.

Расчисткой улиц занимались как рядовые сотрудники различных ведомств, так и руководители. Например, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин вместе с подчиненными убирал снег у здания правительства - со стороны площади Ленина и улицы Кирова.

Внесли свой вклад в борьбу города с последствиями стихии и сотрудники министерства строительства и дорожного хозяйства: они расчистили подъездные пути к своему зданию на улице Суворова и часть тротуара.

Вместе с ними работали начальник областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин и его подчиненные.

Сотрудники минздрава (мужская половина) во главе с министром Владимиром Стрючковым также взялись за лопаты и занялись благоустройством территории, прилегающей к зданию ведомства.

Работники городской администрации очистили от снега сквер имени Ермина, подступы к переходу на улице Володарского в районе Дома Мейерхольда, пешеходные дорожки около мэрии и парковочную зону. Как сообщили в пресс-службе администрации, на уборку вышли начальники практически всех управлений во главе с заместителем мэра Магомедом Агамагомедовым.

16 января губернатор Иван Белозерцев собрал экстренное совещание кабинета министров, чтобы консолидировать усилия всех ведомств в деле уборки снега в Пензенской области. Он потребовал, чтобы чиновники не отсиживались в кабинетах.

«Мужскую часть сотрудников правительства в составе 100 человек прошу выйти на уборку снега и оказать пятичасовую помощь коммунальным службам и управляющим компаниям. К работе должны подключиться и сотрудники других учреждений», - заявил губернатор.