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Общество | В Пензе министры взялись за лопаты и вышли убирать снег

17.01.2019|16:02
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В четверг, 17 января, чиновники в Пензе вышли на уборку снега. Соответствующее поручение им дал накануне губернатор Иван Белозерцев в связи со снегопадом, обрушившимся на город.

Расчисткой улиц занимались как рядовые сотрудники различных ведомств, так и руководители. Например, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин вместе с подчиненными убирал снег у здания правительства - со стороны площади Ленина и улицы Кирова.

Внесли свой вклад в борьбу города с последствиями стихии и сотрудники министерства строительства и дорожного хозяйства: они расчистили подъездные пути к своему зданию на улице Суворова и часть тротуара.

Вместе с ними работали начальник областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин и его подчиненные.

Сотрудники минздрава (мужская половина) во главе с министром Владимиром Стрючковым также взялись за лопаты и занялись благоустройством территории, прилегающей к зданию ведомства.

Работники городской администрации очистили от снега сквер имени Ермина, подступы к переходу на улице Володарского в районе Дома Мейерхольда, пешеходные дорожки около мэрии и парковочную зону. Как сообщили в пресс-службе администрации, на уборку вышли начальники практически всех управлений во главе с заместителем мэра Магомедом Агамагомедовым.

16 января губернатор Иван Белозерцев собрал экстренное совещание кабинета министров, чтобы консолидировать усилия всех ведомств в деле уборки снега в Пензенской области. Он потребовал, чтобы чиновники не отсиживались в кабинетах.

«Мужскую часть сотрудников правительства в составе 100 человек прошу выйти на уборку снега и оказать пятичасовую помощь коммунальным службам и управляющим компаниям. К работе должны подключиться и сотрудники других учреждений», - заявил губернатор.

Источник — фото prom.pnzreg.ru, minstroy.pnzreg.ru, uprgkh.pnzreg.ru, instagram.com/minzdrav_pnz, penza-gorod.ru
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Гость|17.01.2019 16:30|

penzainform.ru писал(a):

Внесли свой вклад в борьбу города с последствиями стихии
Если больше ни на что не способны, пусть снег гребут. Возможно, это им по силам и уму.

Гость|17.01.2019 16:31|

Что-то они чистенькие какие-то) даже на ботинках снега нет...) вот, что значит эксперты по очистке снега

Гость|17.01.2019 16:31|

Они это делали в рабочее время? Их зарплата равна зарплате дворника?

Гость|17.01.2019 16:31|

Вполне себе нормальное явление. Молодцы. Зато некоторые, что на диванах деятельность развели, могли бы выйти и дворникам помочь.

Гость|17.01.2019 16:34|

ПОКАЗУХА!!! РАБ,УДАЛЯЙ!!!

Гость|17.01.2019 16:36|

Вчера вечером трактор у министерства строительства и дорожного хозяйства чистил усиленно.

Гость|17.01.2019 16:37|

Гость писал(a):

Вполне себе нормальное явление. Молодцы. Зато некоторые, что на диванах деятельность развели, могли бы выйти и дворникам помочь.
Я работу дворникам уже оплатила по квитанции МУП ЖКХ., думаю, и другие горожане тоже. Я же не прошу дворника помочь мне на моём рабочем месте.

Гость|17.01.2019 16:38|

ПОПУЛИЗМ!

Гость|17.01.2019 16:39|

почему не в зеленых желетах?

Гость|17.01.2019 16:40|

Уважаемые экскурсанты! Посмотрите налево - перед вами самые высокооплачиваемые дворники города Пенза...

Гость|17.01.2019 16:40|

все равно, что из генералов собрать взвод и отправить в атаку на бандитов в сирии. каждый должен заниматься своим делом. дешевый популизм.

Имя: Гость
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