17.01.2019 | 14:15

Проверка, проведенная Каменской межрайонной прокуратурой, выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Каменка-молоко-2».

Как оказалось, в 2018 году четырем работникам предприятия была установлена заработная плата в размере около 9 тысяч рублей, то есть ниже минимального размера оплаты труда, который с 1 мая 2018 года составлял 11 163 рубля.

По итогам проверки прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбудил в отношении генерального директора дело об административном правонарушении.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.