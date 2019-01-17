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Общество | В Каменке директор молкомбината платил работникам зарплату ниже МРОТ

17.01.2019|14:15
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Проверка, проведенная Каменской межрайонной прокуратурой, выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Каменка-молоко-2».

Как оказалось, в 2018 году четырем работникам предприятия была установлена заработная плата в размере около 9 тысяч рублей, то есть ниже минимального размера оплаты труда, который с 1 мая 2018 года составлял 11 163 рубля.

По итогам проверки прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбудил в отношении генерального директора дело об административном правонарушении.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|17.01.2019 14:23|

опять эта гнилая каменка

Гость|17.01.2019 14:24|

Зато официально,белая зарплата и пенсия будет огромной. Ради этого стоит потерпеть.

Имя: Гость
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