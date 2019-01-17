Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 янв 2019|19:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.63  |  $  66.44

Общество | Пензенцы смогут оценить обновленную площадь Ленина без елки в центре

17.01.2019|17:32
Печать

Сколько ставили, столько и разбирать будем, говорят сотрудники «Зеленого хозяйства», которые по традиции отвечают за главное новогоднее дерево Пензы. Мужчины только начали снимать украшения с елки, стоявшей на площади Ленина. Первыми с конструкции исчезли гирлянды.

В той части пластиковой красавицы, которая обычно недоступна взглядам горожан, тоже начался процесс разборки - снизу снимали зеленые ветки. За всем наблюдали прохожие.

«Жалко, потому что елка красивая, а ее разбирают», - поделилась девочка.

«Очень печально. А с другой стороны, наоборот, хорошо, потому что новый год наступил, новые эмоции, новые чувства. Разбирают - ну и пусть разбирают», - отметила девушка.

Действительно, некоторым елка уже поднадоела. В 2018 году ее начали ставить 15 ноября. На украшение новогоднего дерева потребовалось больше недели. А в ночь с 31 декабря около нее развлекались тысячи горожан.

Многих пензенцев утешает тот факт, что теперь и без елки площадь Ленина должна быть красивой: ремонтировать ее закончили в конце прошлого года, и как территория смотрится без конструкции в центре, пока никто не видел.

0
0
0
0
 
Гость|17.01.2019 19:04|

Мохнатый пластико-металлический конус убрали!?Теперь чиновники из дома на против могут сами,своими руками построить детский снежный городок.

Гость|17.01.2019 19:23|

Да она и с ёлкой ни о чём!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 