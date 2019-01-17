17.01.2019 | 17:32

Сколько ставили, столько и разбирать будем, говорят сотрудники «Зеленого хозяйства», которые по традиции отвечают за главное новогоднее дерево Пензы. Мужчины только начали снимать украшения с елки, стоявшей на площади Ленина. Первыми с конструкции исчезли гирлянды.

В той части пластиковой красавицы, которая обычно недоступна взглядам горожан, тоже начался процесс разборки - снизу снимали зеленые ветки. За всем наблюдали прохожие.

«Жалко, потому что елка красивая, а ее разбирают», - поделилась девочка.

«Очень печально. А с другой стороны, наоборот, хорошо, потому что новый год наступил, новые эмоции, новые чувства. Разбирают - ну и пусть разбирают», - отметила девушка.

Действительно, некоторым елка уже поднадоела. В 2018 году ее начали ставить 15 ноября. На украшение новогоднего дерева потребовалось больше недели. А в ночь с 31 декабря около нее развлекались тысячи горожан.

Многих пензенцев утешает тот факт, что теперь и без елки площадь Ленина должна быть красивой: ремонтировать ее закончили в конце прошлого года, и как территория смотрится без конструкции в центре, пока никто не видел.